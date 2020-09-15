【分道揚鑣】新能源車天與地，比亞迪落鑊破頂，恒大汽車抽水急挫

《經濟通通訊社記者余嘉欣１５日報道》兩隻新能源汽車股成為今日市場焦點之一，其中宣

布折讓約兩成配股的恆大汽車（００７０８）儘管引入騰訊（００７００）等投資，仍難以挽回

投資者信心，半日急挫逾８％，仍企穩配售價。而近日熱炒「刀片電池」的比亞迪（０１２１１

）乘昨日美股特斯拉回升，再度落鑊兼破頂。但比較下半年股價升幅，恆大汽車仍拋離比亞迪。



＊恆大汽車大幅折讓兩成配股＊



恆大汽車公布，以先舊後新方式配售約１﹒７７億股，予不少於六名承配人。承配人包括騰

訊控股、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行之實體等，籌集約４０億元。配售價為每股２２﹒６５

元，相當於上日收市價每股２８﹒３０元折讓約１９﹒９６％。

受配股消息影響，恆大汽車今早開跌１１﹒６６％，報２５元，之後一度插水逾１５％，低

見２４元。其後低位獲承接，跌幅最多收窄至約３％見２７﹒４元。半日仍跌８﹒１３％，報２

６元。

該公司副董事長劉永灼上月底表示，恆大汽車旗下新能源車「恆馳」將於明年上半年試產，

並於明年下半年開始量產。

恆大汽車自今年下半年起展開明顯升勢，七月公司宣布改名為「恆大汽車」，八月初發布六

款新能源汽車，當時刺激股價創上市新高見３７﹒７元，惟之後股價反覆偏軟。以現價計算，恆

大汽車已由８月高位回落約三成，但下半年仍累漲１﹒５倍。



＊比亞迪炒特斯拉概念，直逼紅底股＊



隔晚美股特斯拉大漲超過１２％，創８月１２日來最大漲幅，也收復上周急挫的失地。大行

高盛表示，特斯拉在中國的需求正在提升，市場亦期待９月２２日特斯拉的「電池日」。特斯拉

概念股掀炒作，比亞迪今早輕微高開逾１％後持續造好，並於突破前高位９０元後將升幅進一步

拉闊，最多飆逾１４％，盤中見９８﹒８元，離「紅底股」水平不遠矣。半日揚１２﹒８５％，

報９７﹒５元。

另外，據媒體近日報道，比亞迪正計劃向戴姆勒提供磷酸鐵鋰（ＬＦＰ）刀片電池，而戴姆

勒的代表據報曾到訪比亞迪的弗迪刀片電池工廠，對弗迪電池的技術水平表示認可，但雙方均未

就報導作公開回應。

受比亞迪盤中急漲帶動，其他汽車股亦走高。長城汽車（０２３３３）揚３﹒０３％，報９

﹒８５元；華晨中國（０１１１４）飆３﹒０８％，報７﹒０３元；吉利汽車（００１７５）２

﹒２６％，報１６﹒３２元。不過以下半年走勢計算，長汽表現較比亞迪佳，前者累漲超過１倍

，而後者則升近６３％。

