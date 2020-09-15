《談國論企－黎偉成》企業與居民短中期貸升乃佳象

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款淨增額度，於２０２０年８月

份同比回升和扭轉７月份回落之況，乃受惠於企（事）業單位的中長期貸倍升和短貸跌轉升，而

住宅的貸款亦全面穩快增長，顯示國家成功控疫所作的復工復產復商復市使經濟回穩。相信中國

的國民經濟於下半年會回復穩中有進的發展良佳態勢。



＊企業固投回升顯俏看經濟前景＊



來自中國人民銀行的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２０年８月

份達１﹒２８萬億元（見表一）同比增長５﹒８％，較對上一個月的７月份所達９，９２７億元

大幅提升２８﹒９４％之餘，更比２０１９年８月份同比減５﹒４７％和１－８月份僅增

１﹒７％，於傳統貸款淡季確是相當不錯的表現。

最惹人注目的是金融機構對（甲）企（事）業單位（下稱「企業」）貸款，於貸款傳統淡季

中有出人意表的改善，特別是（一）中長期貸款，於２０２０年８月份淨增７，２５２億元（見

表三）同比大幅增加９９﹒５４％，而７月份淨增僅２６４５億元同比減少１１％比上年同期所

減５４﹒２６％少減４３個百分點，由是上半年累計淨增４﹒８６萬億元同比增長３９﹒６％後

僅一個月稍放緩便再度高速擴張，是貸款淡季中相當良好的表現。此亦可見企業在復工復產幾個

月對以固投為主的中長期資金，有十分強烈需求，因製造業採購經理指數ＰＭＩ的出口和進口新

訂單於２０２０年８月大幅回升，使新訂單、生產持續擴張，顯示復工復產復商復市之態明甚，

料促穩企業、保就業和增收促消費的政策，挺經濟基本回復穩中有進發展。

企業的（二）短期貸款，淨減額度於２０２０年８月份淨增即使只是４７億元，惟２０１９

年同期卻少增３５５億元，而７月份淨減２４２１億元同比多減１０﹒２９％，故此數於８月份

的情況亦屬有輕微的改善。

但整體企（事）業單位的貸款於２０２０年８月份淨增５７９７億元，同比仍然減少

１１﹒７８％，乃因（三）票據融資淨減１６７６億元，因企在上半年取得可觀的頭寸；和（四

）非銀行業金融機構淨減１４７４億元。



＊居民消費及置業意欲持續轉強＊



（乙）住戶的貸款，於２０２０年８月份有十分明顯的提升：淨增８４１５億元同比增長

２８﹒７％，而７月份７５７８億元增４８﹒２３％，扭轉上半年累計３﹒５６萬億元同比尚減

５﹒３１％之況，而２０１９年同期６５３８億元減６﹒７６％。

尤其是住戶的（Ｉ）短期貸款於２０２０年８月份淨增２８４４億元同比增長４２﹒３４％

，連同７月淨增１５１０億元飆升１﹒１７倍，扭轉上半年淨增７５５２億元同比減少

２４﹒４８％之況，該是受惠於（ｉ）全國許許多多省市、鄉鎮的逐步有序的解除「封關」的刺

激；而（ｉｉ）政府在挺企業、保就業、惠人民等許許多多的良性政策和措施支持底下，居民的

消費能力和需求在控疫取得成效的基礎有十分強烈的釋放，是必然而然之事。

和（ＩＩ）中長期貸款，於２０２０年８月份淨增５，５７１億元同比增長２２﹒７％，連

同７月份達６，０６７億元增３７﹒３５％，而２０１９年同期４５４０億元所增的２﹒８４％

之況，表現當然優於上半年累計達２﹒８萬億元的同比增長５％，似顯肺疫受控後使居民住戶買

樓置業的貸款需求有所提升。

政府的抗疫取得良性的成效，特別是在幾乎全面復工復產後未有爆發新一輪的擴散，使企業

及居民對中國的經濟前景投以信心，屬良性的現象。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新貸款變化



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

８月２０２０ １﹒２８萬 ５﹒８０ １４﹒４８萬 ２１﹒３７

７月２０２０ ９９２７ －６﹒４０ １３﹒０２萬 ２１﹒３１

６月２０２０ １﹒８１萬 ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 １１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

９月２０１９ １﹒６９萬 ２２﹒３０ １３﹒６２萬 ３﹒７０

８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

３月２０１９ １﹒６９萬 ５１﹒９４ ５﹒８１萬 １９﹒５５

２月２０１９ ８８５８ ５﹒５４ ４﹒１１萬 ９﹒８９

１月２０１９ ３﹒２３萬 １１﹒４０ ３﹒２３萬 １１﹒４０

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１１月２０１８ １﹒２５萬 １１﹒６０ １５﹒０９萬 １６﹒６１

１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０２０年 ２０１９年

（萬） （％） （萬） （％）

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四季度 ３﹒１９ －２﹒５０

三季度 ４﹒１７ －９﹒６０

二季度 ４﹒９９ ＋２９﹒３０ ４﹒８６ －７﹒５０

一季度 ７﹒１０ ＋２２﹒２０ １３﹒１４ ＋１９﹒５５

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２０年８月 ２０１９年８月

（萬） （％） （萬） （％）

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住戶貸款 增８１４５ ＋２８﹒７０ 增６５３８ －６﹒７６

短期－－ 增２８４４ ＋４２﹒３４ 增１９９８ －２２﹒８３

中長期－－ 增５５７１ ＋２２﹒７０ 增４５４０ ＋２﹒８４

非金融機企業及其他部門 增５７９７ －１１﹒７８ 增６３１５ －６﹒３０

短期－－ 增４７ － 減３５５ －７９﹒７０

中長期－－ 增７２５２ ＋９９﹒５４ 增４２８５ ＋２５﹒１１

票據融資－－ 減１６７６ － 增２４２６ －４０﹒８２

非銀行業金融機構 減１４７４ ＋５５﹒９７ 增９４５ －

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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