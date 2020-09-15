《異動股》小米（１８１０）跌逾４％，副董事長林斌售３﹒５億股

《經濟通通訊社１５日專訊》小米集團（０１８１０）現價跌４﹒４６％，報２２﹒５元；

成交約３﹒５７億股，涉資８０﹒５６億元。主動賣盤８５％。

小米公布，該公司副董事長、執行董事林斌自願承諾，按照給予公司的承諾函之條款，自今

日起五年內，林斌及其控制的所有實體均不會自行酌情出售其直接或間接實益擁有的該公司股份

，此前已作安排的不超過１﹒２億股Ｂ類股除外。該１﹒２億股Ｂ類股將捐贈予Ｂｉｎ Ｌｉｎ

ａｎｄ Ｄａｉｓｙ Ｌｉｕ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ，而該１﹒２億股Ｂ類

股中的６０００萬股Ｂ類股此後將被捐贈予小米基金會。這兩個機構可自由買賣該等股份將所得

以作公益用途。

為避免疑義，禁售期承諾不適用於根據林斌及其全資持有的Ａｐｅｘ Ｓｔａｒ ＬＬＣ

（作為賣方）與高盛（作為管理人）於今日訂立的大宗交易協議中所出售的該公司３﹒５億股Ｂ

類股。

現時ＡＴＭＸＪ個別發展，小米現時暫領跌。其他股份方面，騰訊（００７００）升１﹒１

３％，報５３５﹒５元；美團（０３６９０）升０﹒５７％，報２４６元；京東（０９６１８）

升０﹒９５％，報２９６﹒６元。惟阿里巴巴（０９９８８）亦跌０﹒０７％，報２６８元。

現時，恆生指數報２４６２１，跌１８點或跌０﹒０８％，主板成交１３６﹒７４億元。國

企指數報９７８５，跌２１點或跌０﹒２２％。恆生科技指數報７３２７，升９點或升０﹒１３

％。

即月期指新報２４５５４，升１０點，低水６８點。即月國指期貨報９７７０，升７點，低

水１５點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米集團（０１８１０） ２２﹒５元 跌４﹒４６％

騰訊控股（００７００） ５３５﹒５元 升１﹒１３％

美團點評（０３６９０） ２４６元 升０﹒５７％

阿里巴巴（０９９８８） ２６８元 跌０﹒０７％

京東集團（０９６１８） ２９６﹒６元 升０﹒９５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｃ）

