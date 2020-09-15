《午市前瞻》港股２４３００水平現支持，料短期或可重上二萬五關

《經濟通通訊社１５日專訊》英國阿斯利康恢復第三期新型肺炎疫苗臨床測試，美股三大指

數收漲。港股低開１８點報２４６２１點，已為半日最低位，小米（０１８１０）受累副董事長

減持，一度挫逾５％，部分中資電訊股亦偏軟。隨後公布的中國８月份工業增加值、零售數據及

固定資產投資表現均勝預期，帶動恆指升幅擴大至１８６點見２４８２６點，早市表現較好的有

內房及賭股，恆指收升１１９點或０﹒４８％，報２４７５９點，破十天（２４６７２點）、百

天線（２４６７４點），主板成交７０６﹒０５億元。國指收報９８４８點，升４２點或０﹒４

３％。恆生科技指數報７３６４，升４６點或升０﹒６４％。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒１６％，報３２﹒１５元；中移動（００９４１）

跌０﹒２８％，報５３﹒６５元；港交所（００３８８）升０﹒１１％，報３７２﹒２元；建行

（００９３９）升０﹒３７％，報５﹒３７元；友邦（０１２９９）走高１﹒１２％，報８１﹒

４元。

Ａ股兩市反覆向上，上證綜指收報３２８８點，升９點或０﹒２８％，成交１４１９﹒０２

億元人民幣。深證成指收報１３１０６點，升８４點或０﹒６５％，成交２９０４﹒２０億元人

民幣。



＊新增新型肺炎確診個案回落，九置升逾４％跑出＊



消息指，香港今日新增４宗新型肺炎確診個案，數字回落，本地地產股錄資金流入九置（０

１９９７）為半日升幅最大藍籌，揚４﹒４９％，報３２﹒６元；領展（００８２３）亦升０﹒

６３％，報６４元。長實（０１１１３）獲長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再增持，升１﹒

２２％，報４１﹒５元。新世界（０００１７）升１﹒６８％，報３９﹒４５元。新地（０００

１６）軟０﹒２％，報１００﹒３元。

人民幣兌美元中間價今日報６﹒８２２２，創逾１６個月新高，加上今年頭８個月，全國房

地產開發投資按年增長４﹒６％，增速比１至７月提高１﹒２個百分點。內房股全面向上，碧桂

園（０２００７）揚３﹒９３％，報１０﹒０４元；融創（０１９１８）漲４﹒７５％，報３３

﹒１元；中國恆大（０３３３３）抽高８﹒４６％，報１７﹒４４元；中海外（００６８８）升

１﹒８９％，報２１﹒６元；潤地（０１１０９）升１﹒８７％，報３５﹒５元。

有調查指，受惠中場收入持續改善及貴賓廳贏率偏高，上周一（７日）至本周日（１３日）

的一周，澳門日均博彩收入達１﹒１４億澳門元，較本月首６日的日均８３００萬元及上月最後

８日的日均４８００萬元，分別增加３７％及１﹒４倍。濠賭股普漲，金沙（０１９２８）揚３

﹒４２％，報３４﹒８元；銀娛（０００２７）升２﹒２８％，報６０﹒５５元；澳博（００８

８０）升０﹒９３％，報１０﹒８６元；美高梅（０２２８２）升１﹒８５％，報１１﹒０４元

；新濠國際（００２００）走高５﹒２８％，報１７﹒５６元。



＊小米副董事長大手減持，股價半日跌近４％跑輸＊



小米副董事長林斌擬減持３﹒５億Ｂ類股份，套現近７９億元，雖然他承諾５年內不再減持

，小米半日仍跌跌３﹒８２％，報２２﹒６５元，為恆指及科指表現最差成分股。京東（０９６

１８）升２﹒７２％，報３０１﹒８元，上交所已受理京東數科科創板上市申請，公司擬發行不

超過５﹒３８億股，擬籌集２００億元人幣。彭博報道，騰訊（００７００）已選擇新加坡作為

其進軍亞洲的大本營，升０﹒５７％，報５３２﹒５元。美團（０３６９０）升０﹒２５％，報

２４５﹒２元。阿里巴巴（０９９８８）軟０﹒０７％，報２６８元。

美國對華為的對晶片管制出口令今日正式升級，高通、三星、ＳＫ海力士、美光都不再向華

為供應晶片，台積電亦停止為華為代工生產麒麟晶片，華為向聯發科購買現成晶片的後路也被堵

死。華為零件商股價未受影響，比亞迪電子（００２８５）微升０﹒６２％，報４０﹒２５元；

瑞聲（０２０１８）升０﹒２１％，報４６﹒９５元；舜宇（０２３８２）升０﹒８９％，報１

２４﹒８元；中芯（００９８１）揚２﹒６１％，報１９﹒６６元。



＊特斯拉創逾一個月大升幅，比亞迪飆近１３％破頂＊



中國８月份完成旅客運輸量４５５３﹒９萬，按年下跌２５﹒６％；美國國務院則放寬中國

或香港的旅遊警示級別，由「不要前往旅遊」改為「可考慮前往旅遊」，好淡消息交雜下航空股

個別發展，暗示將裁員的國泰（００２９３）再回吐１﹒２８％，報６﹒１５元；東航（００６

７０）升３﹒６％，報３﹒７４元；首都機場（００６９４）挫２﹒９３％，報４﹒９７元；國

航（００７５３）走高３﹒５％，報５﹒９２元；南航（０１０５５）升３﹒８２％，報４﹒８

９元。

隔晚特斯拉勁彈１２﹒５％，收復上周急挫的失地。高盛表示，特斯拉在中國的需求正在提

升，市場亦期待９月２２日特斯拉的「電池日」。特斯拉概念股落鑊，比亞迪股份（０１２１１

）曾抽高逾１４％破頂見９８﹒９元，半日升１２﹒８５％，報９７﹒５元；贛鋒鋰業（０１７

７２）升３﹒３３％，報４０﹒３元；雅迪控股（０１５８５）跌０﹒７２％，報９﹒６７元。

其他車股方面，恆大汽車（００７０８）向包括騰訊、紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等折讓近

兩成配股，股價走低８﹒１３％，報２６元。吉利汽車（００１７５）升２﹒２６％，報１６﹒

３２元。



＊李偉傑：對大市表現不悲觀，內房回彈可吼９﹒８元入碧桂園＊



港股近期表現平穩，似於２４３００點水平現支持。大中華投資策略研究學會副會長（港股

）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，大市於６月後一直呈上落市表現，主要受中美關係與新股熱

以致波動，幸而一直未跌穿二萬四關，反映該水平有支持。他表示暫時對市況表現不悲觀，料短

期有機會重上２０天線約二萬五關口水平，若然外圍市能夠喘定回彈，恆指更能重上牛熊線約２

５７００點水平。

內房股今早大漲，李偉傑形容，內房板塊由７月初起呈現橫跌的情況，並跌至超賣區，而消

息正正釋放市場的負面情緒令該板今早有反彈。他認為於「金九銀十」時期，消費情緒較樂觀，

對內房銷量有一定憧憬。他籲投資者可注意已納入試點實施的兩間公司，包括碧桂園（０２００

７）與萬科（０２２０２）。他首推碧桂園，指其於過去７至８月表現有穩步且理想增長，建議

可吼９﹒８元入手，目標價１１元；同時亦看好萬科，因今日暫未錄大幅升勢，建議可現價入手

，目標價上望２５０天線約２６﹒６元，止蝕價為２３元。（ｊｃ、ｎｓ）

