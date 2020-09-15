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即市新聞

15/09/2020 15:45

《美元走勢－羅明立》英鎊重上１﹒３０有難度，短期高沽為合

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒７５　　　１０５﹒６０　　　１０５﹒６８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１９００　　　１﹒１８５９　　　１﹒１８８９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８８０　　　１﹒２８１４　　　１﹒２８６４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０８９　　　０﹒９０６２　　　０﹒９０６５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９８　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美股受企業並購消息支持，加上科技股回升，三大指數造好，道指收報
２７９９３點，升３２７點。美國財長及美聯儲主席鮑威爾將於下周四出席國會參議院銀行委員
會作供，並會談及新的紓困計畫。市場觀望美聯儲本周四議息結果，美匯指數維持整固但乏力上
升，若跌穿９２﹒６０，技術走勢將轉弱。
　　英國首相約翰遜於國會二讀辯論《內部市場法案》時表示，有關法案只屬保障措施，旨在消
除歐盟在貿易談判中的威脅，政府無意引用有關法案。他又解釋，歐盟在脫歐貿易談判期間，威
脅設立關卡，截斷北愛爾蘭與英格蘭之間貿易往來作為談判籌碼，故英方有需要提出能淩駕脫歐
協定部分條文作緊急應變。
　　約翰遜雖為有關法案辯護，但市場普遍預期一旦法案通過，即代表歐英過渡期談判破裂。目
前市場估計英國有三分之一機會出現「無序脫歐」，而一旦出現硬脫歐情況，英國國內生產總值
（ＧＤＰ）明年最少或被拖累３％。屆時，英倫銀行亦有可能需要擴大購買資產計畫規模，甚至
實行負利率。英鎊短線先升後回，整體走勢仍然有壓力，１﹒２９２０初步阻力，重上１﹒３０
有難度，除非談判發展出現變化，短期仍然高沽英鎊為合。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８８０　　　１﹒２７００　　　１﹒２９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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