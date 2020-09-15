《美元走勢－羅明立》英鎊重上１﹒３０有難度，短期高沽為合

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒７５ １０５﹒６０ １０５﹒６８

歐元╱美元 １﹒１９００ １﹒１８５９ １﹒１８８９

英鎊╱美元 １﹒２８８０ １﹒２８１４ １﹒２８６４

美元╱瑞郎 ０﹒９０８９ ０﹒９０６２ ０﹒９０６５

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９８ ７﹒７５００

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《美元走勢》美股受企業並購消息支持，加上科技股回升，三大指數造好，道指收報

２７９９３點，升３２７點。美國財長及美聯儲主席鮑威爾將於下周四出席國會參議院銀行委員

會作供，並會談及新的紓困計畫。市場觀望美聯儲本周四議息結果，美匯指數維持整固但乏力上

升，若跌穿９２﹒６０，技術走勢將轉弱。

英國首相約翰遜於國會二讀辯論《內部市場法案》時表示，有關法案只屬保障措施，旨在消

除歐盟在貿易談判中的威脅，政府無意引用有關法案。他又解釋，歐盟在脫歐貿易談判期間，威

脅設立關卡，截斷北愛爾蘭與英格蘭之間貿易往來作為談判籌碼，故英方有需要提出能淩駕脫歐

協定部分條文作緊急應變。

約翰遜雖為有關法案辯護，但市場普遍預期一旦法案通過，即代表歐英過渡期談判破裂。目

前市場估計英國有三分之一機會出現「無序脫歐」，而一旦出現硬脫歐情況，英國國內生產總值

（ＧＤＰ）明年最少或被拖累３％。屆時，英倫銀行亦有可能需要擴大購買資產計畫規模，甚至

實行負利率。英鎊短線先升後回，整體走勢仍然有壓力，１﹒２９２０初步阻力，重上１﹒３０

有難度，除非談判發展出現變化，短期仍然高沽英鎊為合。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８８０ １﹒２７００ １﹒２９５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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