【紓困措施】第三輪防疫基金今公布，規模料縮至百億留錢訂購疫苗

各方關注的第三輪防疫抗疫基金，將於今日（１５日）公布。據悉，基金不會全民派錢，主
要「補償」因政府政策直接受打擊的行業和人士，又會預留款項訂購疫苗，及應付冬天或再爆發
的疫情。
由於庫房水緊，今次防疫抗疫基金３﹒０，總金額將比上兩輪大為縮水，料只有約１００多
億元。相比而言，首輪基金是３００億元，第二輪金額更高達１３７５億元，其中單是「保就業
計劃」，已涉及８１０億元。《香港經濟日報》
etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android
|香港要聞14/09/2020
【潛逃離港】12港人涉偷越邊境 李家超續與內地溝通不干預執法
|中國故事14/09/2020
《神州經脈》TikTok交易撲朔迷離 A場集體收漲科技股爆發
|財經熱話14/09/2020
【ETF】貝萊德推iShares安碩恒生科技ETF 周四上市
|剖析天下14/09/2020
【數字人幣】金融科技化抗美「金融武器化」 風行香港成關鍵考驗
|財經熱話14/09/2020
【狀態大勇】舜宇急漲半成出貨量升 比亞迪電子炒蘋果概念最搶鏡
|FOCUS14/09/2020
【FOCUS】TikTok傳「技術合作」甲骨文 侵侵再陷兩難
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰