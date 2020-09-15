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即市新聞

15/09/2020 08:33

【紓困措施】第三輪防疫基金今公布，規模料縮至百億留錢訂購疫苗

　　各方關注的第三輪防疫抗疫基金，將於今日（１５日）公布。據悉，基金不會全民派錢，主
要「補償」因政府政策直接受打擊的行業和人士，又會預留款項訂購疫苗，及應付冬天或再爆發
的疫情。
　　由於庫房水緊，今次防疫抗疫基金３﹒０，總金額將比上兩輪大為縮水，料只有約１００多
億元。相比而言，首輪基金是３００億元，第二輪金額更高達１３７５億元，其中單是「保就業
計劃」，已涉及８１０億元。《香港經濟日報》

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