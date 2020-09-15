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15/09/2020 14:32

【新冠肺炎】本港新增４宗輸入個案，第三波疫情首次本地零確診

　　《經濟通通訊社１５日專訊》衞生防護中心公布，本港今日新增４宗新冠肺炎確診，全為輸
入個案，是自７月５日第三波疫情以來首次沒有本地確診個案。衞生防護中心今日不設記者會。
　　新增個案涉及兩男兩女，年齡介乎３２至４３歲，他們曾於潛伏期身處外地。本港至今累計
４９７６宗，包括４９７５宗確診個案和一宗疑似個案。（ｂｉ）

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