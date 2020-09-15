《本港樓市》新一期居屋以市值六折出售

《經濟通通訊社１５日專訊》房委會今日宣布，新一期居屋（「居屋２０２０」）推售的新

建單位和重售單位的最終折扣率為評定市值折減４０％，即以評定市值六折出售，單位售價因此

調低至介乎１１７萬至４８９萬元。

房委會發言人表示，資助房屋小組委員會在今年６月２２日的會議上通過，平均售價臨時定

於評定市值折減３７％，並同時通過，作為一次性措施，會以今年４－６月非業主住戶每月入息

中位數決定最終售價，藉以反映新冠肺炎疫情期間經濟形勢的急速變化。

根據政府統計處提供的最新資料，今年４－６月非業主住戶每月入息中位數，相比同年１－

３月的數字下調約５％，因此「居屋２０２０」的最終折扣率訂定為評定市值折減４０％。最終

平均售價相比臨時平均售價下調了約５％。

今期推售的四個新建居屋發展項目包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山

麗苑，合共７０４７個單位。此外，１８個於「居屋２０１８」出售，其後因買賣協議撤銷而收

回的單位，以及如在截至「居屋２０２０」選樓日期開始約一個月前，尚有額外因買賣協議撤銷

而收回的「居屋２０１８」及「居屋２０１９」單位，將一併納入是次銷售計劃內重售。

發言人提醒，「居屋２０２０」申請期由９月１０日至１０月７日晚上七時止。（ｃｌ）

