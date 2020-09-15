《再戰明天》ＯＥＣＤ公布Ｇ２０經濟展望，美國公布房屋市場指數

《經濟通通訊社１５日專訊》明日（１６日），ＯＥＣＤ公布Ｇ２０經濟展望更新，美國公

布９月ＮＡＨＢ房屋市場指數。



＊ＯＥＣＤ公布Ｇ２０經濟展望更新＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：３０ｐｍ，英國首相約翰遜在議會聯絡委員會

討論政府對新冠疫情的應對，特別是涉及經濟、英國退歐和對外政策方面。

明日，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）發布２０國集團（Ｇ２０）經濟展望更新。

周四（１７日）清晨２：００ａｍ，美國聯儲局公布利率決定，美聯儲主席鮑威爾舉行記者

會。

明日，本央行舉行貨幣政策會議（至１７日）。



＊美國公布９月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布８月貿易收支，料由１０９億日圓貿盈逆轉為

１５０億日圓貿赤。

２：００ｐｍ，英國公布８月消費者物價指數，年率料由１％降至持平。英國８月零售物價

指數年率料由１﹒６％下滑至０﹒６％。

５：００ｐｍ，歐元區公布７月貿易收支，料貿盈由１７１億歐元增加至１９３億歐元。

８：３０ｐｍ，美國公布８月零售銷售，月率料由１﹒２％下滑至１％。

１０：００ｐｍ，美國公布企業存貨，料由下滑１﹒１％回升至０﹒１％。美國９月ＮＡＨＢ房

屋市場指數料維持於７８。



＊堡獅龍派業績＊



在本港，明日堡獅龍國際（００５９２）公布業績。（ｈｏ）

