《港元匯率》金管局再向市場注資２７﹒１３億港元

《經濟通通訊社１５日專訊》港元匯價持續呈強，本港傍晚時段再觸及７﹒７５強方兌換保

證價，金管局因此承接約３﹒５億美元沽盤，向市場注入２７﹒１３億港元，令本港銀行體系總

結餘在本周四（１７日）升至２０９４﹒１３億港元。（ｃｌ）

