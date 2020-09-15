《小傳日記》美股跌勢停，魚缸三連升；磚頭佬優秀，小米遭拋售！

《小傳日記》受企業併購加上疫苗消息刺激，花旗國三大指數全線上升。香江孖屐今日低開

１８點報２４６２１點之後，已經迅速轉升。神州８月份工業增加值、零售數據及固定資產投資

表現均勝預期，內房佬同馬交佬表現突出，帶動魚缸早段最多升１８６點報２４８２６點見全日

最高位，成功收復十天線（約２４６７０點）同百天線（約２４６７４點）。午後，魚缸雖然有

本地經濟佬支持，但升幅稍微回落，最終收報２４７３２，升９２點，係連升三日兼造三連陽累

漲４１９點，幅度近２巴仙。今日主板成交１１５９﹒３６億銀增加一成六有多。

國貨佬報９８２９，升２２點。恆生科技指數報７３４８，升３１點。

Ａ股上升，上證綜指報３２９５，升１６點或升半個巴仙，深成指數報１３１４３，升

１２１點或升近１巴仙，兩市成交達７２５４﹒９７億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）繼續下試金融海嘯底，軟近半巴仙，報３２﹒０５銀

；ＱＱ（００７００）選擇新加坡作為進軍亞洲嘅大本營，無升跌，報５２９﹒５；生發發（０

０３８８）跌８亳子，報３７１銀；ＡＩＡ（０１２９９）揚近２巴仙，報８１﹒８銀；神州移

動（００９４１）跌近半巴仙，報５３﹒５５銀；建行（００９３９）升１格，報５﹒３６銀。



＊本地零確診磚頭佬興奮，投資漸加快內房唔憂債＊



香江今日新增四宗新冠肺炎確診，全部都係輸入個案，係今年七月第三波疫情以來第一次無

本地確診個案。憧憬本地疫情儘快受控，刺激零售消費，本地磚頭佬同收租佬都好ｈａｐｐｙ，

九倉置業（０１９９７）飆近半成，報３３２﹒７５銀，係最大升幅藍戰士；新世界發展（００

０１７）彈高逾１巴仙，報３９﹒２銀；恆隆地產（００１０１）升近３巴仙，報２０﹒８銀；

長實集團（０１１１３）走高逾１巴仙，報４１﹒５銀。

神州首八月全國房地產開發投資８萬８千億人仔，同比增長４﹒６巴仙，增速比１至７月提

高１﹒２個百分點。近排因為「三道紅線」新規限制而積弱嘅內房佬一次過爆發，槓桿比較高嘅

「四條三」恆大（０３３３３）急漲逾８巴仙，報１７﹒３８銀；世茂（００８１３）走高近４

巴仙，報３４﹒３５銀；融創（０１９１８）揚近３巴仙，報３２﹒５銀；雅居樂（０３３８３

）彈逾３巴仙，報１０﹒９６銀；碧桂園（０２００７）漲逾２巴仙，報９﹒９銀。



＊特斯拉飆高比亞迪造好，賭收現反彈馬交佬叫讚＊



呢期花旗國特斯拉股價上上落落，少啲心血都會玩死人，好彩隔晚特斯拉股價反彈一成二，

連帶今日車佬都跟住衝，比亞迪（０１２１１）起飛一成二，報９７﹒３銀；吉利（００１７５

）漲逾１巴仙，報１６﹒１８銀；華晨（０１１１４）跳高逾３巴仙，報７﹒０３銀；長汽（０

２３３３）飆逾３巴仙，報９﹒８６銀；廣汽（０２２３８）跌近半巴仙，報６﹒６８銀。恆大

汽車（００７０８）折讓近兩成配股，全日收挫逾一成一，報２５﹒０５銀。

富瑞搵人調查過，上個禮拜馬交賭收達１﹒１４億澳門幣，按周升三成七，馬交佬開心到彈

起！銀娛（０００２７）漲近２巴仙，報６０﹒１銀；新濠（００２００）升近３巴仙，報１７

﹒１４銀；澳博（００８８０）升近半巴仙，報１０﹒８銀；永利馬交（０１１２８）升彈逾１

巴仙，報１４﹒２銀；金沙（０１９２８）升近３巴仙，報３４﹒６銀；美高梅（０２２８２）

抽高逾２巴仙，報１１﹒１銀。



＊新經濟當旺鴻騰氣勢壯，人仔係咁升鐵鳥漲不停＊



早前因為納指插水關係，魚缸呢邊新經濟股都捱沽，呢個禮拜終於反彈，鴻騰精密（０６０

８８）抽升近７巴仙，報３﹒３１元，仲做埋最佳科指股；心動公司（０２４００）漲近半成，

報３９﹒８銀；華虹半導體（０１３４７）升逾４巴仙，報２４﹒９銀；金蝶（００２６８）跳

高逾４巴仙，報１９﹒０８銀；金軟（０３８８８）升逾３巴仙，報４１﹒１銀。不過，小米（

０１８１０）被副董事長林斌售３﹒５億股，瀉逾半成，報２２﹒３５銀，係最大跌幅藍戰士。

人仔愈升愈有，即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開２９０點，連６﹒８關口都衝破埋，創

１６個月高，鐵鳥梗係開香檳賀一賀佢！國航（００７５３）跳高近３巴仙，報５﹒８９銀；東

方航空（００６７０）跟升近３巴仙，報３﹒７１銀；南方航空（０１０５５）踢高近３巴仙，

報４﹒８４銀。不過有指國泰航空（００２９３）唔申請保就業基金，可能會出現裁員，股價跌

近２巴仙，報６﹒１３銀；北京首都機場股份（００６９４）挫逾４巴仙，報４﹒９銀。請請！



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