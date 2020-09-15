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15/09/2020 16:30

【紓困措施】第三輪抗疫基金涉２４０億，本年度財赤擴至逾三千億

　　《經濟通通訊社１５日專訊》財政司司長陳茂波於記者會上表示，連串支援及寬減措施涉逾
３０００億元，佔生產總值約１０％至１１％，料可為本地生產總值提供稍高於５％的支持，政
府估計２０２０╱２１年度財政赤字將超過３０００億元；而財政儲備將降至８０００多億元，
相等於約１２－１３個月政府開支，接近２００３年沙士後水平。

＊第三輪防疫抗疫基金涉２４０億元＊

　　他表示，推出第三輪防疫抗疫基金，總額２４０億元。當中４５億元會直接向受疫情重創行
業提供資助，包括飲食、旅遊及航空等，以及將綜援援助失業人士計劃延長多６個月至明年５月
３１日，政府又斥資１３０億元用作採購疫苗。
　　他續指，早前政府作出租金寬免及收費豁免，涵蓋政府物業及短期租約，相關寬免將延續多
６個月，另有２７類政府收費，也會繼續寬免１年。
　　另外，他指出，政府會額外寬免７類政府收費１年，就非住宅水費及排污費的７５％減免措
施，會延長４個月。至於差餉寬減方面，他指出，２０２０╱２１年度第三季和第四季，非住宅
物業單位的差餉寬減上限，將由每季１５００元增加到５０００元。
　　他又指，政府已要求房委會、房協、機管局、科學園、數碼港商戶，向非住宅租戶提供租金
寬減，料涉１０億元。（ｃｗ）

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