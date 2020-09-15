【紓困措施】第三輪抗疫基金涉２４０億，本年度財赤擴至逾三千億

《經濟通通訊社１５日專訊》財政司司長陳茂波於記者會上表示，連串支援及寬減措施涉逾

３０００億元，佔生產總值約１０％至１１％，料可為本地生產總值提供稍高於５％的支持，政

府估計２０２０╱２１年度財政赤字將超過３０００億元；而財政儲備將降至８０００多億元，

相等於約１２－１３個月政府開支，接近２００３年沙士後水平。



＊第三輪防疫抗疫基金涉２４０億元＊



他表示，推出第三輪防疫抗疫基金，總額２４０億元。當中４５億元會直接向受疫情重創行

業提供資助，包括飲食、旅遊及航空等，以及將綜援援助失業人士計劃延長多６個月至明年５月

３１日，政府又斥資１３０億元用作採購疫苗。

他續指，早前政府作出租金寬免及收費豁免，涵蓋政府物業及短期租約，相關寬免將延續多

６個月，另有２７類政府收費，也會繼續寬免１年。

另外，他指出，政府會額外寬免７類政府收費１年，就非住宅水費及排污費的７５％減免措

施，會延長４個月。至於差餉寬減方面，他指出，２０２０╱２１年度第三季和第四季，非住宅

物業單位的差餉寬減上限，將由每季１５００元增加到５０００元。

他又指，政府已要求房委會、房協、機管局、科學園、數碼港商戶，向非住宅租戶提供租金

寬減，料涉１０億元。（ｃｗ）

