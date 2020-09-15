《匯海澤言－葉澤恆》料儲局議息策略轉變不大，鎊急跌後考慮低吸

《匯海澤言》聯儲局將於本周四（１７日）香港時間凌晨公布議息結果，市場目前預期，局

方將會維持利率及貨幣政策不變。但在議息聲明上，可能在通脹及就業方面的用字更為明顯及淺

白。當中，在通脹上，預料會根據鮑威爾於央行行長年會上的講話，把通脹目標轉為平均通脹目

標，以便局方可以把利率維持於超低水平數年時間。由於美國疫情仍未完全停止，故即使經濟已

經逐步重啟，預料可能需要多年時間，美國經濟才可以恢復到疫情前的水平。預料美匯指數於

９２﹒７至９３之間有支持，但９４的阻力不輕。



＊歐洲央行再度關注歐元強勢，但短線歐元想上試１﹒１９２０＊



雖然歐洲央行多名委員關注歐元持續升勢，可能令央行的通脹難以達標，但歐元經過過去兩

三日的回調後，又再重拾升勢。中國與歐盟舉行的中歐峰會，似乎顯示出歐盟的立場較早前略為

軟化。在中美關係轉差之時，由於中國的市場龐大，預料歐盟未必想與中國作正面交峰，故只要

中國的回應令雙方的緊張關係降溫，似乎中歐的關係有機會進一步深化，對歐洲經濟復甦亦有幫

助。但要留意，歐元區國家的疫情又再出現反彈。如果區內大國需要再度收緊社交距離，預料歐

元匯價難免受影響。預料歐元兌美元短線仍想上試１﹒１９２０水平，而重要支持位在

１﹒１７５０。



＊英首相指內部市場法案純粹是一個保障措施，政府無意引用＊



英國政府於國會提出的內部市場法案，引起歐盟對英國是否想持續脫歐貿易談判的懷疑，而

英國政壇亦對於有關的造法存在質疑。首相約翰遜昨日在國會表示，有關法案只是保障英國的措

施，以消除歐盟在貿易談判上的威脅，但無意引用。約翰遜指，歐盟在脫歐貿易談判期間，曾威

脅以設立關卡，截斷北愛爾蘭與英國之間貿易往來作為談判籌碼，所以有需要提出能凌駕脫歐協

議部分條文，以作緊急應變。歐盟方面，正在觀望英國政府會否把有關法案撤銷。至於英國方面

，相信並非真的希望執行有關方案，只希望歐盟在脫歐貿易談判上多作出讓步。預料英鎊兌美元

於１﹒２７５０至１﹒２８有支持，上望１﹒２９５０至１﹒３０水平。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

