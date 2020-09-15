本地零新增感染個案，港股升９２點收２４７３２重上十天及百天線

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股三大指數收漲，港股今早微低開１８點見全日最低位

２４６２１點後即有支持，一度倒升１８６點至２４８２６點全日高位。隨後恆指升幅收窄，回

落至２４７５０點水平徘徊。香港衛生署公布今日新增４宗輸入病例，自７月４日以來首次沒有

新增本地病例，中港地產股、賭股領跑。港股最終收報２４７３２點，升９２點或升０﹒３８％

，突破十天線（約２４６６９點）與百天線（約２４６７４點）。國企指數報９８２９點，升

２２點或升０﹒２３％。恆生科技指數報７３４８點，升３１點或升０﹒４３％。全主板成交

１１５９﹒３６億元增１６﹒３％。

Ａ場齊揚升，上證綜合指數報３２９５點，升１６﹒８７點或升０﹒５１％。深證成份指數

報１３１４３點，升１２１﹒４７點或升０﹒９３％。兩市成交合計７２５４﹒９７億元人民幣

減５﹒７％。

受惠疫情受控收租股普揚，藍籌中表現最好為九置（０１９９７），收升４﹒９７％，報

３２﹒７５元。重磅股方面個別發展，友邦保險（０１２９９）升１﹒６１％，報８１﹒８元；

中移動（００９４１）軟０﹒４６％，報５３﹒５５元；港交所（００３８８）跌０﹒２２％，

報３７１元；而匯控（００００５）微軟０﹒４７％，報３２﹒０５元。騰訊（００７００）則

無升跌，報５２９﹒５元。



＊澳門上周賭收上升，金沙領升近３％＊



澳門賭場受惠中場收入持續改善及貴賓廳贏率偏高，上周日均賭收１﹒１４億澳門元，按周

升三成七，帶動賭股齊漲。金沙（０１９２８）領升２﹒８２％，報３４﹒６元；美高梅

（０２２８２）升２﹒４％，報１１﹒１元；新濠國際（００２００）上升２﹒７６％，報

１７﹒１４元；銀娛（０００２７）走上１﹒５２％，報６０﹒１元；永利澳門（０１１２８）

升１﹒２８％，報１４﹒２元；澳博（００８８０）升０﹒３７％，報１０﹒８元。

今日本地零新增感染個案，疫情受控確診個案回穩收租股齊揚。除了九置領跑外，恆隆地產

（００１０１）升２﹒９７％，報２０﹒８元；領展（００８２３）升１﹒１％，報６４﹒３元

；新世界發展（０００１７）上行１﹒０３％，報３９﹒２元；長實（０１１１３）升

１﹒２２％，報４１﹒５元。

美國對華為的晶片管制出口令升級，華為購買與生產晶片受阻，惟華為零件商仍普揚。中芯

（００９８１）升１﹒９８％，報１９﹒５４元；比亞迪電子（００２８５）漲１％，報

４０﹒４元。而舜宇（０２３８２）微揚０﹒４９％，報１２４﹒３元；瑞聲科技

（０２０１８）則軟０﹒１１％，報４６﹒８元。

今日焦點股包括恆大汽車（００７０８）、比亞迪股份（０１２１１）及小米集團

（０１８１０）。恆大汽車折讓兩成配股，股價急跌１１﹒４８％，報２５﹒０５元。比亞迪急

升１２﹒６２％，報９７﹒３元，受惠隔晚特斯拉急漲一成二。小米集團跌５﹒１％，報

２２﹒３５元，受累於副董事長大手減持３﹒５億股。



＊內房投資增快加快，融創漲近３％＊



內地統計局指首８月房地產投資增４﹒６％，增速加快，內房股普遍受捧。融創中國

（０１９１８）走上２﹒８５％，報３２﹒５元；碧桂園（０２００７）升２﹒４８％，報

９﹒９元；華潤置地（０１１０９）走上２﹒１５％，報３５﹒６元；龍湖（００９６０）走高

４﹒４７％，報４３﹒２５元；金茂（００８１７）升１﹒６９％，報４﹒８元；世茂

（００８１３）升３﹒７８％，報３４﹒３５元；合景泰富（０１８１３）升３﹒１２％，報

１３﹒８６元；中國奧園（０３８８３）飆４﹒０５％，報８﹒７４元。

由於美元續走軟，以及市場預期美聯儲本周將維持鴿派貨幣政策，黃金避臉吸引力增，現貨

金現揚０﹒３５％，報１９６３﹒６３美元。金股亦齊向好，招金礦業（０１８１８）升

５﹒９２％，報１０﹒２元；恆興黃金（０２３０３）上行３﹒４４％，報３﹒６１元；中國黃

金（０２０９９）走上２﹒３９％，報１１﹒１６元；山東黃金（０１７８７）升高３﹒０５％

，報２１﹒９５元；紫金礦業（０２８９９）升１﹒０７％，報５﹒６５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）升０﹒８８％，報１４２８﹒５元。

中國８月份完成旅客運輸量４５５３﹒９萬，按年下跌２５﹒６％；惟美國國務院則放寬中

國或香港的旅遊警示級別，由「不要前往旅遊」改為「可考慮前往旅遊」，帶動航空股個別發展

，三大國內航空股齊揚，南方航空（０１０５５）領跑２﹒７６％，報４﹒８４元；東方航空

（００６７０）揚２﹒７７％，報３﹒７１元；國航（００７５３）升２﹒９７％，報５﹒８９

元。惟首都機場（００６９４）收跌４﹒３％，報４﹒９元；而傳將裁員的國泰（００２９３）

亦軟１﹒６１％，報６﹒１３元。（ｊｃ）

