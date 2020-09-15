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即市新聞

15/09/2020 14:16

《股金豐采－涂國彬》美聯儲議息，貴金屬待變

　　《股金豐采》從９月以來，市場出現新一段調整，主要是科技股回落，美股下跌，擔憂情緒
增，ＶＩＸ重回波動。美匯指數原本已經非常疲弱，眼見離９０也不遠了，但避險需求這時候增
加，美匯很快從２８個月低位反彈，金價也從高位回吐漲幅。
　　但本周開始，市場情緒又有所穩定。ＶＩＸ跌回２５﹒８５，美股止跌，美匯指數回吐漲幅
，繼續被困在９２至９４區間弱勢震盪，金價在周一（１４日）結束兩日連跌。
　
＊金價美匯負相關＊
　
　　如此一來，不難發現，近期美元和金價的負相關性強。雖然現在金價被困在１９００至
２０００美元區間內並缺乏方向，但整體上行趨勢並未破壞。後市金價還是要看美聯儲政策。現
在就看鮑威爾會不會在本周的議息會議上有更鴿派的態度，才能給震盪一個月的黃金帶來動能，
並繼續拖累美匯指數的表現。此外，中美關係和美國大選等地緣政治風險還將繼續影響黃金，為
其帶來支持。
　　白銀雖然還是保持在５０日線之上，下行空間有限，但還是持續調整態勢，並未突破。短期
主要在２６至２８美元區間窄幅震盪，明顯缺乏方向，周一重返２７美元關口。和黃金一樣，白
銀也在等待周內美聯儲的態度。
　
＊鈀續反彈，鉑走勢強＊
　
　　鈀金雖然最近兩日有所回落，但仍然有２０和５０日線支持，整體延續震盪走高的趨勢，畢
竟有供應短缺的支持，並沒有受到最近兩周市場波動的影響。現在就看能否挑戰２４００美元成
功，再下一個阻力在２５００美元。
　　鉑金相對其他貴金屬走勢強勁，尤其是在９月初回到９００美元支持後很快做出反彈，已經
回補了失地，技術指標改善，本周一更是高見９６６美元，再漲２﹒０３％。工業和投資需求逐
漸增加，供應擔憂持續，鉑金後市挑戰１０００美元概率大。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）

（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金
（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財
務權益。）
　
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