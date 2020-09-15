《鍾之日記》比亞迪衝紅底股，中港魚缸三連升

《鍾之日記》９月１５日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



今日公布的內地８月經濟數據超出市場預期，８月工業增加值同比增５﹒６％，優於市場預

期的５﹒１％，首８月工業增加值同比增０﹒４％，增速實現由負轉正。消費回升，８月社會消

費零售額增０﹒５％，年內首次負轉正，首８月固定投資仍處負增長，降０﹒３％，但已略好市

場預期。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，８月面對疫情和汛情的雙重壓力，經濟運行持續穩

定恢復，不過穩就業穩企業保民生壓力仍較大，經濟穩定回升基礎需加力現固。



＊中港齊齊三連升，小米收跌５％藍籌最差＊



香江魚缸今早低開１８點後倒升，曾多升近１９０點，恆指最終收報２４７３２點，升９２

點，三連升。主板成交１１５９﹒３６億元，較上日增１６﹒３％。

小米（０１８１０）副董事長林斌自願承諾５年內不減持。不過，為避免疑義，禁售期承諾

不適用於根據林斌及其全資持有的Ａｐｅｘ Ｓｔａｒ ＬＬＣ與高盛（亞洲）有限責任公司於

９月１５日訂立的大宗交易協議中所出售的公司３﹒５億股Ｂ類股，小米收跌５％，藍籌最差。

祖國股市收升０﹒５１％報３２９５﹒６８點，三千三前止步，深成指升０﹒９３％。

兩市全日成交７２５６億元（人民幣．下同），按日成交減少５﹒７％。人民銀行今日開展

６０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），不但提前為周四（１７日）到期的２０００億ＭＬＦ進

行增量續做，更填補本周逆回購到期帶來的６２００億元缺口，不過Ｓｈｉｂｏｒ隔夜仍升。



＊傳向Ｂｅｎｚ供貨，比亞迪衝擊紅底＊



蘋果公司將於美國時間周二（香港時間１６日凌晨）舉行秋季發布會，市場預期屆時蘋果將

發表新款Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ、ｉＰａｄ及周邊配件。比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）方面正式確認，即將在發布會上發布的ｉＰａｄ新品，由比亞迪電子

（００２８５）作為代工方。受消息影響，比亞迪電子今日收升１％。

另一方面，有報道指比亞迪將向平治的母公司戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ ＡＧ）供應「刀片

電池」，戴姆勒的代表日前到訪了比亞迪的弗迪刀片電池工廠，對Ｐａｃｋ製造部模組生產線進

行了嚴謹而細致的現場審核，對弗迪電池的技術水平、快速響應能力及自動化生產水平表示了認

可。不過，比亞迪與戴姆勒雙方對這一報道均未做公開回應。

而隔晚美股特斯拉大漲超過１２％，創８月１２日來最大漲幅，也收復上周急挫的失地。大

行高盛表示，特斯拉在中國的需求正在提升，市場亦期待９月２２日特斯拉的「電池日」。

比亞迪今日落鑊抽升，Ｈ股早盤尾段更破頂高見９８﹒８元，雖然衝上紅底前有阻力，但午

後維持強勢，收飆１２﹒６％，報９７﹒３元。比亞迪Ａ股一度漲停，收升９﹒５％，報

１０１﹒３人民幣。



＊本地零確診重現，收租餐飲股興奮＊



衛生防護中心公布，本港今日新增４宗新冠肺炎確診，全為輸入個案，是自７月５日第三波

疫情以來首次沒有本地確診個案。衞生防護中心今日不設記者會。本港至今累計４９７６宗，包

括４９７５宗確診個案和一宗疑似個案。

食物及衞生局局長陳肇始於記者會表示，本周五（１８日）起食肆堂食時間可延長至午夜，

所有受規管處所均可重開，包括酒吧、酒館、夜店、派對房間、泳池、浴室、卡拉ＯＫ、主題樂

園及所有娛樂場所。另外，亦放寬現時健身中心及體育場所佩戴口罩及小組安排限制，而公眾地

方４人限聚令及佩戴口罩規定將繼續維持，措施為期７天。

十一長假將至，疫情減弱鼓勵港人恢復消費可期，收租股走高，九龍倉置業（０１９９７）

漲５％，領展（００８２３）升１﹒１％，太古地產（０１９７２）升１％。本地地產股則表現

個別，長實集團（０１１１３）升１﹒２％，新世界發展（０００１７）升１％，恆基地產

（０００１２）升０﹒２％，新地（０００１６）軟０﹒１％。

本地餐飲股表現亦強勁，太興集團（０６８１１）飆７﹒６％，大家樂（００３４１）升

２﹒７％，大快活集團（０００５２）升１％。

行政長官林鄭月娥表示，今日是自７月初新型肺炎疫情第三波開始以來，第一次本地確診個

案為零，期望隨著第三波疫情受控，市民可恢復生活，學生下星期可如期上課，各項活動亦可以

恢復。她續指，政府會推出第三輪防疫抗疫基金，在航空、酒店及旅遊等方面，當局會爭取適當

有序通關。



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