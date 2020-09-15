【大國博弈】習近平：不接受人權教師爺，涉港涉疆問題是維護主權

《經濟通通訊社１５日專訊》國家主席習近平周一晚（１４日）在北京與歐盟輪值主席國德

國總理默克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行視像會晤。習近平明確闡

述中方在涉及香港及新疆問題上的原則立場。

據《新華社》報道，習近平指出，涉港、涉疆問題的實質，是維護中國國家主權、安全、統

一，以及保護各族人民安居樂業的權利；中方堅決反對任何人、任何勢力，在中國製造不穩定、

分裂及動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。

習近平強調人權保障沒有最好，只有更好。中方不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準

」。中方願同歐方本著相互尊重的原則加強交流，共同進步。



＊歐盟：北京要聆聽香港的民主聲音＊



據《路透》報道，米歇爾在會晤上表示，中方在香港實施港區國安法，持續引來深切關注。

歐盟和各成員國一致認為，北京要聆聽香港的民主聲音，保護香港權利、亦要保障其自治。米歇

爾亦指，關注北京方面如何對待新疆及西藏地區的少數族裔，以及如何對待人權捍衞者和記者，

歐方要求容許獨立觀察員到新疆。

據報歐盟領導人亦有向習近平要求中國釋放瑞典籍銅鑼灣書店股東桂民海等人；同時要求中

國在南海問題上，需要遵重國際法；亦指責中方違反許多全球貿易規條，包括過度生產鋼材及盜

取知識產權等。（ａｃ）

