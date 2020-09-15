  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/09/2020 09:28

《股林淘金－林家亨》結算前美股力頂，恒大汽車超平配股

　　《股林淘金》美國昨天（１４日）無經濟數據公布，但美股受國會將達成疫情紓困方案協議
及疫苗研發進入大量人體測試之消息影響，美股大幅上升，道指報升３２７點，納指上升２０３
點。長、中、短債息向下，資金流入股票市場。
　　美國再傳出有３隻中概股有意回流香港港交所上市，料消息對今天的港交所（００３８８）
有幫助，但對其他藍籌股沒有太大影響；另外，小米（０１８１０）重要股東配股及恆大汽車（
００７０８）大折讓兩成配股，對今天港股氣氛利淡，港股可能未必跟隨美股有良好升幅，恆指
在保歷加通道中線２４９９０點有很大阻力。市場要消化配股消息之後，才能恢復購買意欲。
　　恆大大折讓配股後股價後向會偏向淡靜，宜盡快沽出，以避免坐艇。投資者宜趁高套現，迴
避本周五（１８日）美股四重結算後的科技股下跌影響。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞14/09/2020
【潛逃離港】12港人涉偷越邊境　李家超續與內地溝通不干預執法
中國故事14/09/2020
《神州經脈》TikTok交易撲朔迷離　A場集體收漲科技股爆發
財經熱話14/09/2020
【ETF】貝萊德推iShares安碩恒生科技ETF　周四上市
剖析天下14/09/2020
【數字人幣】金融科技化抗美「金融武器化」　風行香港成關鍵考驗
財經熱話14/09/2020
【狀態大勇】舜宇急漲半成出貨量升　比亞迪電子炒蘋果概念最搶鏡
FOCUS14/09/2020
【FOCUS】TikTok傳「技術合作」甲骨文　侵侵再陷兩難
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【DIVA Channel】賞型格KitchenAid電焗爐

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金