《股林淘金－林家亨》結算前美股力頂，恒大汽車超平配股

《股林淘金》美國昨天（１４日）無經濟數據公布，但美股受國會將達成疫情紓困方案協議

及疫苗研發進入大量人體測試之消息影響，美股大幅上升，道指報升３２７點，納指上升２０３

點。長、中、短債息向下，資金流入股票市場。

美國再傳出有３隻中概股有意回流香港港交所上市，料消息對今天的港交所（００３８８）

有幫助，但對其他藍籌股沒有太大影響；另外，小米（０１８１０）重要股東配股及恆大汽車（

００７０８）大折讓兩成配股，對今天港股氣氛利淡，港股可能未必跟隨美股有良好升幅，恆指

在保歷加通道中線２４９９０點有很大阻力。市場要消化配股消息之後，才能恢復購買意欲。

恆大大折讓配股後股價後向會偏向淡靜，宜盡快沽出，以避免坐艇。投資者宜趁高套現，迴

避本周五（１８日）美股四重結算後的科技股下跌影響。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份



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