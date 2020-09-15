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即市新聞

15/09/2020 16:40

【聚焦人幣】人幣即期狂飆４６０點破６﹒７８，續刷１６個月新高

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民幣中間價彈百逾點，即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開
２９０點報６﹒７９４５，開盤價一舉衝破６﹒８２、６﹒８１及６﹒８０關口，午後持續高走
，一度高見６﹒７７７１，更接力重上６﹒７９、６﹒７８關口。ＣＮＹ最終以接近全日高位收
報６﹒７７７５飆４６０點，實現四連升，且續創自５月８日以來逾１６個月新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣造好，目前大升２９７點子，報６﹒７７６３，同樣收復
６﹒８０、６﹒７９、６﹒７８關口。
　　交易員表示，新冠疫苗研發進展樂觀美元再度承壓，人民幣有被動上行要求；人民幣升破關
鍵技術關口，客盤結匯意願也會上升，短時間內供需失衡會加劇人民幣升值速度，除非中美再發
生實質性摩擦，人民幣料延續震盪升值走勢。市場情緒比較好，ＣＮＨ先破６﹒８關口，在岸跟
升，後面可以繼續看高至６﹒７附近。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８２２２，較上個交易日升１３９點子，
連升第二個交易日，創２０１９年５月１３日以來十六個月新高，上個交易日報６﹒８３６１。
（ｊｔ）

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