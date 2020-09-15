  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/09/2020 08:24

穆迪維持中國評級展望，上調今年ＧＤＰ增長預測至１﹒９％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》穆迪公布維持中國Ａ１的長期本外幣發行人評級和高級無抵押
債務評級，以及（Ｐ）Ａ１的外幣高級無抵押儲架發行評級，展望維持「穩定」。
　　穆迪維持對中國評級和展望，因中國的體制和治理實力，尤其是政府政策的有效性，使中國
政府有能力緩解信用風險，中國面對的信用風險來自公共部門債務持續增加、金融壓力可能不時
顯現，以及經濟增速從較高的水平放緩。
　　穆迪認為，中國在短期內，以體制實力外加國內沉澱的大量儲蓄、穩定且龐大的外匯儲備可
抵消新型冠狀病毒肺炎疫情的負面信用影響，而從長期來看，中國的信用實力降低了與中美關係
持續緊張、全球供應鏈重塑和人口壓力相關的風險。

＊明年ＧＤＰ增長預測則維持７％＊

　　另外，穆迪早前將中國２０２０年ＧＤＰ增長預測由原來１％上調至１﹒９％，並對中國
２０２１年ＧＤＰ增長預測則維持７％左右，穆迪重申了這一預測。
　　穆迪指，中國經濟的回升在很大程度上將由公共部門拉動，預計今後兩年中國公共部門債務
　將從去年相當於ＧＤＰ的１６７％，上升至ＧＤＰ的１８５－１９０％。國企槓桿率的攀升繼
續，將考驗地方政府調動資源並遏制風險蔓延的能力，一些區域性銀行的壓力也會增大。
（ｅｙ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞14/09/2020
【潛逃離港】12港人涉偷越邊境　李家超續與內地溝通不干預執法
中國故事14/09/2020
《神州經脈》TikTok交易撲朔迷離　A場集體收漲科技股爆發
財經熱話14/09/2020
【ETF】貝萊德推iShares安碩恒生科技ETF　周四上市
剖析天下14/09/2020
【數字人幣】金融科技化抗美「金融武器化」　風行香港成關鍵考驗
財經熱話14/09/2020
【狀態大勇】舜宇急漲半成出貨量升　比亞迪電子炒蘋果概念最搶鏡
FOCUS14/09/2020
【FOCUS】TikTok傳「技術合作」甲骨文　侵侵再陷兩難
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【DIVA Channel】賞型格KitchenAid電焗爐

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金