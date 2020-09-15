穆迪維持中國評級展望，上調今年ＧＤＰ增長預測至１﹒９％

《經濟通通訊社１５日專訊》穆迪公布維持中國Ａ１的長期本外幣發行人評級和高級無抵押

債務評級，以及（Ｐ）Ａ１的外幣高級無抵押儲架發行評級，展望維持「穩定」。

穆迪維持對中國評級和展望，因中國的體制和治理實力，尤其是政府政策的有效性，使中國

政府有能力緩解信用風險，中國面對的信用風險來自公共部門債務持續增加、金融壓力可能不時

顯現，以及經濟增速從較高的水平放緩。

穆迪認為，中國在短期內，以體制實力外加國內沉澱的大量儲蓄、穩定且龐大的外匯儲備可

抵消新型冠狀病毒肺炎疫情的負面信用影響，而從長期來看，中國的信用實力降低了與中美關係

持續緊張、全球供應鏈重塑和人口壓力相關的風險。



＊明年ＧＤＰ增長預測則維持７％＊



另外，穆迪早前將中國２０２０年ＧＤＰ增長預測由原來１％上調至１﹒９％，並對中國

２０２１年ＧＤＰ增長預測則維持７％左右，穆迪重申了這一預測。

穆迪指，中國經濟的回升在很大程度上將由公共部門拉動，預計今後兩年中國公共部門債務

將從去年相當於ＧＤＰ的１６７％，上升至ＧＤＰ的１８５－１９０％。國企槓桿率的攀升繼

續，將考驗地方政府調動資源並遏制風險蔓延的能力，一些區域性銀行的壓力也會增大。

（ｅｙ）

