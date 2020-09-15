【聚焦數據】內地８月社會消費零售額增０﹒５％，年內首次負轉正

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，８月社會消費零售額

３３５７１億元（人民幣．下同）增０﹒５％，年內首次負轉正，優於市場預期的持平。７月社

會消費零售額為同比跌１﹒１％。

１－８月，社會消費品零售總額２３８０２９億元，同比下降８﹒６％，降幅比１－７月份

收窄１﹒３個百分點。

８月份，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額２９２７３億元，同比增長０﹒５％；鄉

村消費品零售額４２９８億元，增長０﹒７％。

按消費類型分，餐飲收入３６１９億元，同比下降７﹒０％；商品零售２９９５１億元，增

長１﹒５％。



＊８月通訊器材類銷售增２５﹒１％＊



消費升級類商品銷售較快增長。８月份，通訊器材類、化妝品類、金銀珠寶類、汽車類商品

分別增長２５﹒１％、１９％、１５﹒３％、１１﹒８％。

網上零售持續增加。１－８月，全國網上零售額７０３２６億元，同比增長９﹒５％，比１

－７月加快０﹒５個百分點；其中，實物商品網上零售額增長１５﹒８％，比１－７月加快

０﹒１個百分點，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒６％。

