《匯市縱橫－蕭啟洪》賭徒謬誤

《匯市縱橫》上周談到行為經濟學，突然令筆者想起多年前看過關於心理學的書，又想起了

一個頗有趣亦跟投資相關的心理現象叫賭徒謬誤。



在介紹賭徒謬誤之前，讓我先問問讀者一個問題：如果讀者跑進一間賭場，在到達「大小」

賭桌時看到過去８局的結果為大大大小小小小小，後你看到多數賭徒押大，請問你會押大，還是

小呢？還是多觀察幾局才下注呢？



回說賭徒謬誤（Ｇａｍｂｌｅｒ’ｓ Ｆａｌｌａｃｙ），又稱蒙地卡羅謬誤（Ｍｏｎｔｅ

Ｃａｒｌｏ Ｆａｌｌａｃｙ），是說即使某事件發生的概率已經是大家普遍認同的事實，但仍

然會錯覺這件事會受到前後事情的影響，而改變其發生的概率。



相信大家都有去過澳門賭場賭大細的經驗。一般人會採取的策略是，先到賭桌傍觀察一會，

看看最近的開出的結果。當中尋找模式，例如大、小、大、小的持續了數回，我們便猜這交替的

模式將短期持續，因此會押注與上一回相反的結果。即上回開小，下回押大！又例如開了數回大

，大多數人會想下回開小的機會甚高！因連續多局開大的概率甚低！是嗎？



書中提到一個案例，１９１３年８月１８日在蒙地卡羅的輪盤賭桌上一口氣開了１０回黑

（輪盤的結果不是紅色便是黑色），全賭場為之興奮不已，從第１１回開始，押在紅色的賭徒逐

漸增加。在開出第１２及１３回黑色後，全賭場為之哄動，差不多每一個在場的賭徒都跑到桌前

下注，押的當然是紅色，畢竟連續開１４回黑色的概率十分之低。有些經驗賭徒還採取加倍下注

的策略（即第一次下１元，輸了第二次下２元，再輸第三次下４元，如此類推，只有一局中便贏

錢了！），圖翻一翻手上財富。結果當天贏得盤滿缽滿的不是賭徒而是賭場，因為這輪最終連續

開了２６回黑色！



其實，眾人皆知每一回開的結果都是一個獨立的事件，即開黑、紅（或大、小）的機會均等

（５０－５０）。當你跑到賭桌開始參與的時候，前面開出的結果其實與你無關。這是簡單的道

理但還是很多人會犯的錯誤。這其實跟買賣股票或外匯差不多，很多時我們會聽到技術分析師說

某股票出現超買或超賣的情況，基本上就是連續開同一顏色的基本邏輯。當然讀者可以提出股票

價格是取決於總購買力及總沽售力的平衡，而總購買力及總沽售力是有限數，故與時間相關。就

是說總購買力會隨著時間減退。但筆者仍然相信對交投量高的股票而言，總購買力的時間因素不

大。另一個不同之處是儘管投資者（或賭徒）買中了股票或外匯的上或落（大或小），他們的收

益也不一定跟以往的相同。例如：前天掉了１００點，今天回升了５０點。



這樣看來在股票及外匯市場是否不會出現賭徒謬誤呢？就請讀者仔細思考一下了。回到我提

出的問題，在連續３個大然後連續５個小，似乎下一局開大的機會大一些，是嗎？補充一下，上

面的大小的模式是美元從年初到８月的升（大）及跌（小）的模式（即１月升、２月升……）。

美元在９月分至今稍微回升（買大的人多了）。噢！我是否掉進了賭徒謬誤呢？月末就有分曉！



＊本周策略＊



歐元：本周建議候高於１﹒２０００沽出歐元兌美元，目標１﹒１８００，止蝕１﹒２１５０。



英鎊：本周建議候高於１﹒３０００沽出英鎊兌美元，目標１﹒２７８０，止蝕１﹒３２００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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