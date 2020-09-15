《ＥＴＦ動向－凌子敬》看好中資互聯網板塊，注視相關主題ＥＴＦ

《ＥＴＦ動向》上一篇跟大家分析過中資互聯網相關投資的前景，主要因為互聯網產業的迅

速發展以及國策上新基建的支持外，還包括以下原因會另互聯網相關投資會於未來有較大的發展

空間。



＊大型科網股上市＊



獨角獸企業為成立不足１０年但估值１０億美元以上的未上市科技創業，

根據２０２０年８月胡潤全球獨角獸榜，全球一共有５８６間獨角獸企業，當中中國佔

２２７間。北京為全球獨角獸之都，一共有９３間獨角獸企業。而全球１０大獨角獸中，當中有

６間為中國企業，其中排名頭４位為螞蟻集團、字節跳動、滴滴出行以及陸金所。而今年第四季

市場預計螞蟻集團會於上海及香港以Ａ＋Ｈ型式上市，相信會為中資互網板塊帶來另一波的熱潮

。另一方面，由於中美關係日益緊張，不少於美國上市的中資企業亦會回歸香港作第二上市。如

果大家有印象的話，上一年１１月時阿里巴巴作第二上市時亦都成為一時佳話。早前市場上亦傳

出愛奇藝、唯品會等有機會於香港作第二上市。而根據今年６月份時高盛的報告，符合第二上市

的ＡＤＲ最少有３２隻。雖然最近科網股有少許回調的趨勢，但相信隨住不同的中資互聯網公司

陸續上市都會有資金繼續流入相關股票。



＊因指數檢討而相關基金流入相關股份＊



剛剛完成季度檢度的恆生指數加入了阿里巴巴以及小米等的互聯網相關股票，另一方面美團

點評亦加入了恆生中國企業指數（國企指數），而於９月７日加入相關指數後，相關的被動式基

金會因應指數的調整而有相關的被動資金流入。除此之外，一些主動型亦會因指數變動而買入相

關股份，以避免與基準指數的表現相差太遠。相信資金的持續流入亦會對該板塊作出一定程度的

支持。

投資於中資互聯網相關ＥＴＦ時，由於互聯網為高增長行業，雖然一般來說ＥＴＦ會比相關

個股的波幅為低，但相關ＥＴＦ的波幅亦會比一般其他ＥＴＦ為高。投資者應該要衡量自己可以

承受的風險取向而決定相關ＥＴＦ於投資組合的比重。建立一個投資組合時一個較常用的策略為

核心衛星策略，投資者可以考慮以一個較為寬基的投資組合，例如一個亞太地區的股票投資組合

加上一部分債券組合作為核心，另一方面可以加入中資互聯網相關ＥＴＦ作為衛星加重新經濟的

原素，以完善整個組合。最近中資互聯網股票回調的情況下，看好相關板塊的投資者可以分階段

吸納相關ＥＴＦ作一個中長線的投資部署。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》

