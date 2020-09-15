《股壇解碼－戴名》道指無形之手；兗州煤（０１１７１）自身難保

《股壇解碼》美股從月初到現在經歷了兩次暴跌，但奇怪的是無論當日低位跌幾多都好，只

要跌穿２７５００點，買盤即時湧現承接，而且交易量不少，相信並非散戶所為而是來源自程式

買盤，到底是偶一為之還是有意護盤就不得而知。但投資者還是小心為上。上周另一市場焦點是

Ｂｏｂ Ｗｏｏｄｗａｒｄ新書提到特朗普在疫情開始時有蓄意隱瞞的行為，這樣大大打擊民望

開始回升的特朗普，恰恰網上差不多同時爆出流亡美國的前香港大學病毒專家閻麗夢訪問片段，

並且聲言短期內會有病毒相關證據公開，如果情況屬實的話，相信會是特朗普選情的關鍵，亦正

好呼應很久前特朗普關於擁有病毒源自中國的言論，到底特朗普手上還有多少籌碼外界無從稽查

，但特朗普促進了中東地區和平的功勞是有目共睹，如果參考拜登和特朗普的以往政績特朗普連

任未嘗不是好事。



＊驚濤駭浪＊



美軍在上周四（１０日）在關島部署４架Ｂ１Ｂ超音速轟炸機，霎時間令到東亞形勢緊張起

來，日本自民黨黨魁選舉，加上近期台海局勢愈趨緊張，美軍此舉大有穩住中、日、台局勢穩定

的意圖，畢竟日、台到現在都是美國在亞太區的親密戰友，看美軍部署亦不排除已作好隨時開戰

的準備。



＊風起雲湧＊



上周五（１１日）上證指數終於在低位喘定，收市微升２５點，雖然當天走勢良好，但下跌

方向並沒改變，如果在本周未能重上３３７５點的話，這次的喘定只能視為反彈，投資者千萬不

要抱著大市見底的錯誤期望，中國最近在外交層面和少部分國家出現矛盾，會否影響到中國的出

口和一帶一路的往後發展是市場的焦點所在。另外網上屢傳數以百計的中小型房地產資金鏈斷裂

，資產泡沫爆破將連帶影響整個國內金融體制的穩定和香港樓市的走向。



＊步步為營＊



上周香港資本市場熱話離不開警方高調拘捕１５名人士，相關人士涉及從８月份壹傳媒

（００２８２）股價出現不尋常異動中獲利。但市場關注點在於這次的調查並不是由證監會牽頭

，反而是由毒品調查科聯合財富調查組負責，調查方向以造市和洗黑錢為目標，本來洗黑錢的犯

罪行為由警方調查是理所當然，但證監會在造市獲利這一部分從未有任何表示，究竟是證監會的

不作為還是警方有更專業的監察人手，現階段不宜過早下定論，但壹傳媒股價出現異動當天證監

會的不聞不問實在讓人費解。

恆指受制於阻力位２５２５０點，而且出現越走越弱的表現，恆指牛熊證街貨比例下降至

６３：３７的比例，只要熊證佔比不超過４５的話，大戶對後市仍然睇淡，投資者現階段不要貿

然入市，維持恆指支持位在２２０００點附近。



＊股票簡評＊



兗州煤業股份（０１１７１）主要從事煤炭開採、加工和銷售、鉀礦勘探，同時提供煤炭鐵

路運輸服務，生產及銷售甲醇及電力和供熱，煤炭開採和挖掘設備的製造。集團亦是Ａ、Ｈ同時

掛牌公司，根據剛公報截至２０２０年６月的半年度業績顯示，除營業額上升約６％外，整體毛

利，毛利率和分部利潤都出現下跌，各項業務中只有裝備製造分部在營業額下跌的情況下利潤反

而大幅增長，當中原因亦頗為耐人尋味。

跟其他國內上市公司一樣，在經濟環境不好而影響到本業的時候，一般都會轉向房地產業務

發展，兗州煤業股份也不例外，集團在去年３月就以１﹒８５億元人民幣收購上海東江房地產開

發的全部權益，但國內房地產持續不景氣會否影響到相關項目的盈利貢獻，悲觀地看更有可能為

集團造成虧損。由於中國和澳大利亞的關係轉差，兗煤澳大利亞有限公司（０３６６８）將會是

集團的另一個隱憂。兗州煤業股份截至今年６月３０日止，集團的銀行存款及現金約為１７６億

元，總借款則超過７４０億元，加上兗州煤業股份有多間子公司在內蒙地區，而內蒙亦是國內近

年經濟表現比較差的地區，集團如何取得業務上的突破才是關鍵，集種種不利因素於一身，兗州

煤業股份的合理股價若在４﹒２５元附近。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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