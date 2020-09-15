【潛逃離港】林鄭：偷渡罪由內地處理非常恰當，僅一人涉違國安法

《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥今日（１５日）出席行政會議前回應記者有

關１２港人被扣押的提問時指，事件本質是有人偷越國境，屬內地司法管轄區問題，由內地處理

非常恰當。她批評有本地及外國人士嘗試轉移視線，將１２人形容為民主人士受鎮壓，故意描繪

為與國安法有關，必須以正視聽。

她表示，要認清事件本質，１２人涉非法入境被內地拘留，屬內地司法管轄區範圍，由內地

處理非常恰當，亦無其他方法，而深究１２人離港的原因，就是逃避法律責任，又強調１２人中

只有一人涉嫌違反《港區國安法》，其餘人士則涉嫌縱火、襲警等罪行。



＊處理跨境犯罪一視同仁＊



被問到有報道指，５名港人涉潛逃台灣被扣押，保安局聲明呼籲當局不要「窩藏罪犯」，但

對內地卻非此講法，林鄭表示，港府處理跨境犯罪都是一視同仁，每個人都要為自己的行為負責

，到其他管轄區就要受當地調查及制裁。她強調，港人於境外違法，無論其背景，都會在尊重當

地司法原則下提供可行的協助，並非如社會上某些人對１２港人有雙重標準。林鄭重申，港府會

一如既往繼續積極跟進，並按需要提供協助。

她又解釋，台灣方面未提供５人資料，亦無收到家屬求助及台方消息，警方昨日已向台方查

詢，至今日為止未收到回覆。（ｈｙ）

