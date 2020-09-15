【新冠肺炎】消息：本港新增約４宗確診個案

《經濟通通訊社１５日專訊》消息指，本港今日新增約４宗新冠肺炎確診個案，較昨日的

１４宗顯著減少，並重返單位數字。

本港昨天新增１４宗新冠肺炎確診個案，包括２宗來自菲律賓和印度的輸入性個案，９宗與

之前的個案相關，另外亦有３宗源頭不明。６宗病例由「普及社區檢測計劃」找出。（ｃｌ）

