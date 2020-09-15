《國企紅籌》威高股份（０１０６６）擬拆一次性醫療器械業務上市

《經濟通通訊社１５日專訊》威高股份（０１０６６）公布，正考慮可能分拆其一次性醫療

器械業務於認可證券交易所獨立上市，倘進行可能分拆及上市，將構成視作出售分拆業務權益。

該集團指，可能分拆的業務從事研發、製造、銷售及分銷放射學、血管學、心臟學及腫瘤學

介入手術，有關分拆上市詳情尚未落實，須相關監管機關批准，並須視乎市場狀況而定。概不保

證分拆上市將進行，亦不保證可能進行之時間。（ｗｈ）

