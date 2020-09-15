《日入而息》政府放寬堂食及重開樂園，本年度財赤擴至逾三千億



《今天重點》﹡林鄭月娥稱市民自願普檢後倘要推強制檢測，不會再有不安；林鄭冀疫情受

控可恢復各項活動，爭取適當有序通關；駿洋邨第１至３座明年１月底前交

還準住戶

﹡聶德權稱普及檢測開支５﹒３億，未計由中央承擔費用

﹡陳肇始稱周五起食肆堂食延至午夜，酒吧主題樂園重開；普及檢測計劃至今

識別４２名確診者

﹡第三輪抗疫基金涉２４０億，本年度財赤擴至逾三千億

﹡金管局再向市場注資２７﹒１３億港元

﹡新一期居屋以市值六折出售



《即日市況》﹡本地零新增感染個案，港股升９２點收２４７３２重上十天及百天線



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒５％三千三前止步，長假引爆消費憧憬



《美元匯價》﹡英鎊重上１﹒３０有難度，短期高沽為合；歐元最新報１﹒１８９２╱９５

，日圓最新報１０５﹒５３╱５７



《公司業績》﹡泰錦控股（０８３２１）首季盈轉虧蝕１２５﹒５萬元，不派息

﹡ＩＳＰ（０８４８７）年度多賺１﹒８倍至２８﹒４萬坡元，不派息

﹡ＮＯＭＡＤ ＴＥＣＨ（０８６４５）料今年由盈轉虧６０萬令吉



《公司資訊》﹡中煤能源（０１８９８）８月商品煤銷量按年上升２０﹒９％至２３５６萬

噸

﹡有線（０１０９７）早前解僱三名員工，邱達昌指支持新聞部高層決定

﹡帝國集團環球（００７７６）主要客戶擬終止與其商業關係，佔總收益近

７６﹒５％

﹡恆益控股（０１８９４）控股權終止出售

﹡星展香港表示大灣區業務料成主要增長引擎，將持續加大數碼化發展；星展

香港料全年貸款中低單位數增長，擬藉費用收入補息差收窄影響

﹡時代中國（０１２３３）提出高於本金額購回２０２１年票據

﹡天任（０１４２９）今起至招股，入場費逾３５５５元

﹡明源雲（００９０９）今起招股，入場費１６６６６﹒２８元

﹡港通控股（０００３２）、銀合控股（０８２６０）今早宣布停牌

﹡華人策略（０８０８９）擬配售１﹒９８億元換股債

﹡匯豐銀行內地成立金融科技公司，有望年底開始運營；匯豐調查指四成本港

富裕人士為需要負擔父母醫療費感憂慮

﹡遠東發展（０００３５）暫緩旗下房產信託基金於新加坡上市計劃

﹡澳能建設（０１１８３）夥德國科企，目標兩年內在大灣區裝千個充電裝置

﹡中生製藥（０１１７７）利尿劑「螺內酯片」獲批新增適應症

﹡華潤醫藥（０３３２０）旗下高血壓藥品纈沙坦氫氯噻嗪片通過一致性評價

﹡滿貫集團（０３３９０）附屬訂立買賣協議，收購澳門分銷商８０％股權

﹡敏華控股（０１９９９）在陝西咸陽建設生產基地，用以建設多功能沙發以

及床墊

﹡太古地產（０１９７２）與Ｃｉｔｙ Ｇａｒｄｅｎ ＪＳＣ胡志明巿發展

住宅項目

﹡億達中國（０３６３９）８月合約銷售金額按年跌４１％至約３﹒３億元人

民幣



《國企紅籌》﹡深圳控股（００６０４）８月合同銷售額按年升２５２％

﹡中糧包裝（００９０６）與中國飛鶴附屬訂立戰略合作協議



《神州民企》﹡華油能源（０１２５１）獲行政總裁吳東方增持２００萬股

﹡騰訊（００７００）在重慶投資２億元打造王者榮耀博物館；騰訊科技申請

註冊「微信兒童版」等多條商標

﹡京信通信（０２３４２）與３香港在香港啟動５Ｇ網絡

﹡網龍（００７７７）《風暴魔域２》已正式開啟全平台公測



《中國要聞》﹡８月工業原煤生產跌幅收窄，煤炭進口跌幅繼續擴大

﹡內地８月社會消費零售額增０﹒５％，年內首次負轉正

﹡首８月全國商品房銷售額轉增１﹒６％，銷售面積仍降

﹡統計局表示８月工業增加值同比增５﹒６％，優預期；８月天然氣生產有所

放緩，進口增速由負轉正；８月全國城鎮調查失業率５﹒６％，按月下降；

８月發電量同比增速加快至６﹒８％；首８月固定資產投資降０﹒３％，略

好預期；首８月房地產投資增４﹒６％，增速加快；８月經濟穩定恢復，回

升基礎仍需加力現固；三季度經濟增速會比二季度明顯加快；全年居民消費

價格價格會保持基本穩定；全國的秋糧種植面積會比上年有所增加；就業壓

力較大，未來消費恢復值得期待；新動能增強，８月高技術製造業增長

７﹒６％

﹡樓市回暖，統計局表示前期壓抑需求釋放，堅持房住不炒

﹡據報融資「三條紅線」９月起已試點實施，地產股分化

﹡工信部就推進軟件園區創建管理發展徵求意見

﹡中信建投、中國銀河、中關村集團等合資成立科技公司

﹡民航局放寬國內核准航段每周最大航班量

﹡字節跳動表示抖音日活躍用戶超過６億

﹡馬雲稱中國低收入人群消費才是可持續的內需力量

﹡習近平稱構建強大公共衛生體系，保障維護人民健康

﹡上海市長龔正稱希望金融企業加大信貸投放力度

﹡銀保監上海監管局副局長周文傑接受審查調查

﹡中國煤炭交易中心表示煤炭交易價格指數再次轉跌

﹡內地８月民航旅客運輸量降２５﹒６％，貨運跌幅擴大

﹡安邦保險召開股東會，決議解散公司並成立清算組

﹡人行６０００億ＭＬＦ利率持平，增量對沖本周到期量；繼續深化ＬＰＲ改

革，推動利率「兩軌合一軌」

﹡中國將一連三日於黃海南部水域發射火箭

﹡布蘭斯塔德據報將於１０月初返美，助特朗普連任競選

﹡受中國關稅措施影響，澳洲下調大麥出口預期６％

﹡美國再就新疆問題實施暫扣令，再教育營出口產品遭禁

﹡振華數據表示設海外數據庫屬商業行為，與中國政府無關

﹡深圳首８月進出口總值增幅居全國前五大外貿城市之首

﹡京東數科再布局線下收單系統，據報擬１６億購萬達快錢

﹡內媒表示華為無路可走，料未來降級生產手機周邊產品

﹡華為、國家體育總局、萬科等共建運動健康科學實驗室

﹡中國簽訂９月以來最大筆美國玉米購買協議

﹡關稅稅則委公布對美加徵關稅商品第一次排除延期清單

﹡ＴｉｋＴｏｋ員工起訴禁令，美政府稱不影響員工工作

﹡官媒稱ＴｉｋＴｏｋ新方案滿足美國要求也不受限中國

﹡英國更新對中國旅遊提示，提醒有被任意拘留風險

﹡外交部表示美國阻止部分新疆產品進口，破壞全球供應鏈

﹡阿里巴巴國際站９月採購節首周交易額按年增長１６０％

﹡華夏銀行獲銀保監批准經營華夏理財，進軍公私募領域

﹡汪文斌稱中歐在一些問題上看法不同，但不應影響合作

﹡美國更新赴華旅遊警告，外交部表示不應無端政治操弄

﹡內媒引述中芯國際：已向美方申請繼續供貨華為

﹡中基協表示基金業要做好承接中長期資金的充分準備

﹡下周一起銀行間現券買賣交易時段延長至晚間八時



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１２８４５﹒６５點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱偷渡罪由內地處理非常恰當，僅一人涉違國安法

﹡湯家驊稱需尊重內地司法體系，國際人權公約不適用

﹡張建宗稱防疫抗疫基批出７３個項目，涉逾１４５０億

﹡第三輪抗疫基金涉２４０億，本年度財赤擴至逾３０００億

﹡２６名民主派人士涉六四集會非法集結，押後至１０月中再訊

﹡本港８月訪港旅客４４５０人次，按年挫９９﹒９％；８月逆按揭登記按月

減兩成，中銀香港市佔率逾８８％

﹡美聯料舖市超大型調整期持續，全年租售價跌最多五成

﹡新一期居屋以市值六折出售

﹡深股通額度全日用４０﹒８億元；滬股通額度全日用１０﹒８億元，陸股通

淨流入逾３３億

﹡香港航空大幅削減機師薪資，延長無薪假計劃

﹡調查指澳門上周日均賭收１﹒１４億澳門元，按周升３７％

﹡花旗銀行夥ＨＫＴａｘｉ推出積分兌換計劃

﹡香港年金公司推出視像投保服務

﹡綠色和平表示「明日大嶼」料令儲備於１１年耗盡，本港恐現債務危機

﹡恆隆地產代理前助理技術經理涉嫌貪污，周四提訊



《新冠肺炎》﹡海洋公園本周五恢復營運，今晚七時起可預約

﹡緬甸疫情反彈，中方籲打擊非法出入境，雲南嚴格邊控

﹡中秋放寬限聚令？專家料持續數周才「歸零」

﹡友邦香港表示已處理５００宗有關新冠肺炎索償個案

﹡林鄭月娥稱市民自願普檢後倘要推強制檢測，不會再有不安；林鄭冀疫情受

控可恢復各項活動，爭取適當有序通關；駿洋邨第１至３座明年１月底前交

還準住戶

﹡胡定旭稱倘再有疫情，華昇可處理檢測量毋須中央協助

﹡普及檢測計劃結束，累計約１７８﹒３萬人採樣

﹡渣打調查指港人新冠疫情期間轉往數碼渠道審慎消費

﹡據報本港將於周五重開酒吧、游泳池及主題公園

﹡環球時報表示中國民眾有望最快在１１月接種新冠疫苗

﹡聶德權稱普及檢測開支５﹒３億，未計由中央承擔費用

﹡陳肇始稱普及檢測計劃至今識別４２名確診者；周五起食肆堂食延至午夜，

酒吧主題樂園重開

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