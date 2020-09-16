《運籌帷幄－梁業豪》藍籌股料跑贏國企股

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和偏淡。港股從低位反彈至現水平後，好淡雙方於實力上已經變得不

相伯仲。短期局勢仍淡，卻喜見轉強；能否從轉強變為轉好，則有待進一步觀察。筆者最關心的

，為中期局勢能否於本月底前後轉強。客觀而言，目前投資氣候與圖表形勢均對淡友較為有利，

惟市況看似欠缺正式往下突破的誘因，戰況處於膠著狀況中。

恆指期貨陰陽燭周線圖上連續錄得兩支陰燭後，本周能否呈現陽燭，相信是投資者關心的，

前周ＳＡＲ出現極點低位２４４１５，上周收市位為２４４５４，即極點低位支持並沒有失守。

若本周收市位依然高於２４４１５，本月後繼續反彈的機會較大。不過，於國指期貨陰陽燭周線

圖上，ＳＡＲ極點低位９７５３已宣告失守，屬於利淡短期後市的現象。預期藍籌股會跑贏國企

股，後者的沽壓有待消散。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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