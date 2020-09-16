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16/09/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》２０２０．９．１５：華為．鴻蒙

　　《缸邊隨筆》２０２０年９月１５日是華為被美國斷供芯片的日子，對不少國人，十分擔心
華為能否生存。筆者認為，華為生機在鴻蒙，不在芯片。特朗普可以識地產、識怎破產（破產過
五、六次而仍可翻身），但怕不識科技，打錯邊。
　
　　打從開始，華為的發展重心，不是在５Ｇ手機，而是在手機的操作平台，怎解？
　
　　全球有幾多家汽車製造商，估計不超過萬家啩。全球有幾多架車，應是這萬家的萬倍吧。而
輪胎製造商又有多少家，估計不出百家，計計數。
　
　　萬家車商做出億架車，百家輪胎商做出起碼四億條車軚，哪個生意大？
　
　　當然你可以講車價貴，輪胎價平，撇開這個不講。這多年下來，多少車款被替代，但你又能
數得出幾多款輪胎面世？不多吧！作為廠家，能夠以一款貨，買萬家，怎不是ｅａｓｙ執？放在
電子產品又如何？
　
　　市上，有多少台電腦，但無論是哪個牌子，不也都是以Ｗｉｎｄｏｗｓ作操作平台？華為也
是看到這個，億台手機，都是用兩個平台為主，是以安卓（Ａｎｄｒｏｉｄ）為大頭。
　
　　但中國，從國家安全角度出發，能全用安卓嗎？今次特朗普對華為和幾十家科技公司的制裁
，就讓中國認識到，不發展自己的操作平台怎行？沒有操作平台，就一如汽車沒有輪胎。手機無
Ｆｕｎｃｔｉｏｎ，汽車跑不動。
　
　　微軟，雖然只做Ｗｉｎｄｏｗｓ，但也曾經一度做過電腦，但後來其他廠家多做了電腦，便
不做了，靠Ｗｉｎｄｏｗｓ而坐大。
　
　　蘋果則是又做電腦又做操作平台，起初是小聲小氣，但就因為蘋果的操作平台，在繪圖功能
方面，超越Ｗｉｎｄｏｗｓ，再加上在近十多年手機上的大機遇，蘋果手機配上蘋果的操作平台
，就打開了一片天，今時能與微軟拼較。
　
　　華為在２０１２年起，即特朗普仍未任總統前，已著手開發鴻蒙操作系統。目的，就是要擺
脫谷歌的安卓。預則立，是華為管理層給１４億中國人的危機意識不可無的具體說明。但華為對
這一手準備一直秘而不宣。
　
　　建立一個操作系統，要有幾個必要的發展階段：
　
　　（１）有軟硬件；
　
　　（２）應用這些軟硬件；
　
　　（３）要很多很多人在不同的場合下用這些軟硬件，行內話是：生態系統；
　
　　（４）這個生態系統要有極強的生命力，即是要以市場導向，是要方便用、易用，有不善就
改，止於至善；
　
　　（５）擴大生態系統的應用範圍，要如打仗般攻城掠地，佔領（即服務）一切可應用的範圍

　
＊鴻蒙系統萬物互聯＊
　
　　２０１９年，特朗普加大對華為的打壓後，華為就立即宣布鴻蒙面世。因為華為要延請各方
開發軟件應用高手來為鴻蒙開發出應用程式，即是生態系統。僅一年時間，鴻蒙已達到安卓
７０％至８０％的應用水平。因為鴻蒙打從一開始就是開發成可兼容安卓，但又將安卓的程式翻
寫，提高其運算功能，避去了知識產權問題，怎理解？有人將隸書改進為行書，你能說行書是侵
了棣書的知識產權？就是鴻蒙打從一開始就有這個開放與全天下的意念。所以，今時已有１８０
萬個開發者的支持，有４﹒９億的活躍用戶，９﹒６萬條應用集成式成為全球第三大的應用程式

　
　　但有這個第三大的應用程式頭銜也不可高興，因為前兩名是遙遙領先的安卓和ｉＯＳ。不過
，鴻蒙是有機會彎道超車。因為在５Ｇ之下，是萬物互聯，這是個嶄新的生態圈，安卓和ｉＯＳ
未做得到。由於鴻蒙是２０１２年起，已從開放和萬物互聯立足來開放，已在這方面領先了只稱
霸於手機的安卓和ｉＯＳ系統。甚麼是萬物互聯？一個電話，可以操控你家中的家電、辦公室的
電子設備、工廠的生產綫、自動汽車駕駛、手表上個人的健康偵測功能。華為目前有逾８００家
的家電商與他們合作去開發更多的應用程式生態系統來（詳見

「鴻蒙到底是個啥？」：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔｃｈ？ｖ
＝ｈＧｖＩｐＤＭｊＲ７０＆ｆｅａｔｕｒｅ＝ｙｏｕｔｕ﹒ｂｅ

「華為ＥＭＵＩ１１首發評測」：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔ
ｃｈ？ｖ＝Ｖｉｓｆ５ｖｘｔｋｙｋ＆ｆｅａｔｕｒｅ＝ｙｏｕｔｕ﹒ｂｅ

介紹）。相信谷歌和蘋果就難找到８００家家電商去合作開發應用程式了。

　　９月１０日，華為的消費者業務ＣＥＯ余承東在報告會上講到今年１２月，鴻蒙２﹒０就會
應用在華為手機上。但亦由明年初起，逐步開放鴻蒙的Ｓｏｕｒｃｅｃｏｄｅ全球予開發者。
２０２１年１０月就全公開了，華為不拿專利費，美國人就拿，是華為懵了？當然不，你要彎道
超車，就要在最快、最短時間內，有多過萬七樣的應用程式，能在智能手機、手表、平板電腦、
筆記本電腦、智慧屏電視、耳機、車、輪、家電、醫療器械、零售、服務業、金融業等各方各面
特別是在兼容安卓、ＷＥＢ都可用上這鴻蒙系統，那才可穩佔江山一隅。
　
　　當華為這個鴻蒙系統站穩江山後，又當中國的半導體業能做出自己的芯片，可以做５Ｇ、
６Ｇ機後，華為應才會重回硬件市場，那時才是華為鳳凰浴火重生日，當然世事常變，華為也不
一定要重回手機市場的。因為製造硬件一直不是華為或任正非那杯茶，所以特朗普以為不給５Ｇ
茶杯可以渴死華為，是摸不到任正非預則立的預，是預甚麼？
　
　　華為不做５Ｇ手機了，怎可以檢測發展鴻蒙，不就是沒有大數據了嗎？
　
　　三星手機是用三星的操作平台嗎？不是，是用安卓，故華為一開波就是要讓鴻蒙兼容安卓，
只要鴻蒙的功能不亞於安卓，以至超越安卓，就會三星手機、小米手機也裝鴻蒙，華為就可以有
大數據來改善，提升鴻蒙的系統了。
　
　　鴻蒙系統有甚麼好？其一是華為手機的照相功能是頂呱呱的，因此鴻蒙處理相片的功能是不
弱的，可以把你的相變成立體３Ｄ，好東西，你用不用？
　
　　當然，華為這條鴻蒙路是不易的，「鴻蒙」就是天地初開，盤古在崑崙山開天辟地之時，世
界仍是一團混沌的元氣。《秦併六國平話》卷上：「鴻蒙肇判，風氣始開」，作為中國人，希望
在三、五年後，華為的「鴻蒙」能開５Ｇ、６Ｇ，萬物互聯之風氣。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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