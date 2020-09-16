《缸邊隨筆－石鏡泉》２０２０．９．１５：華為．鴻蒙

《缸邊隨筆》２０２０年９月１５日是華為被美國斷供芯片的日子，對不少國人，十分擔心

華為能否生存。筆者認為，華為生機在鴻蒙，不在芯片。特朗普可以識地產、識怎破產（破產過

五、六次而仍可翻身），但怕不識科技，打錯邊。



打從開始，華為的發展重心，不是在５Ｇ手機，而是在手機的操作平台，怎解？



全球有幾多家汽車製造商，估計不超過萬家啩。全球有幾多架車，應是這萬家的萬倍吧。而

輪胎製造商又有多少家，估計不出百家，計計數。



萬家車商做出億架車，百家輪胎商做出起碼四億條車軚，哪個生意大？



當然你可以講車價貴，輪胎價平，撇開這個不講。這多年下來，多少車款被替代，但你又能

數得出幾多款輪胎面世？不多吧！作為廠家，能夠以一款貨，買萬家，怎不是ｅａｓｙ執？放在

電子產品又如何？



市上，有多少台電腦，但無論是哪個牌子，不也都是以Ｗｉｎｄｏｗｓ作操作平台？華為也

是看到這個，億台手機，都是用兩個平台為主，是以安卓（Ａｎｄｒｏｉｄ）為大頭。



但中國，從國家安全角度出發，能全用安卓嗎？今次特朗普對華為和幾十家科技公司的制裁

，就讓中國認識到，不發展自己的操作平台怎行？沒有操作平台，就一如汽車沒有輪胎。手機無

Ｆｕｎｃｔｉｏｎ，汽車跑不動。



微軟，雖然只做Ｗｉｎｄｏｗｓ，但也曾經一度做過電腦，但後來其他廠家多做了電腦，便

不做了，靠Ｗｉｎｄｏｗｓ而坐大。



蘋果則是又做電腦又做操作平台，起初是小聲小氣，但就因為蘋果的操作平台，在繪圖功能

方面，超越Ｗｉｎｄｏｗｓ，再加上在近十多年手機上的大機遇，蘋果手機配上蘋果的操作平台

，就打開了一片天，今時能與微軟拼較。



華為在２０１２年起，即特朗普仍未任總統前，已著手開發鴻蒙操作系統。目的，就是要擺

脫谷歌的安卓。預則立，是華為管理層給１４億中國人的危機意識不可無的具體說明。但華為對

這一手準備一直秘而不宣。



建立一個操作系統，要有幾個必要的發展階段：



（１）有軟硬件；



（２）應用這些軟硬件；



（３）要很多很多人在不同的場合下用這些軟硬件，行內話是：生態系統；



（４）這個生態系統要有極強的生命力，即是要以市場導向，是要方便用、易用，有不善就

改，止於至善；



（５）擴大生態系統的應用範圍，要如打仗般攻城掠地，佔領（即服務）一切可應用的範圍

。



＊鴻蒙系統萬物互聯＊



２０１９年，特朗普加大對華為的打壓後，華為就立即宣布鴻蒙面世。因為華為要延請各方

開發軟件應用高手來為鴻蒙開發出應用程式，即是生態系統。僅一年時間，鴻蒙已達到安卓

７０％至８０％的應用水平。因為鴻蒙打從一開始就是開發成可兼容安卓，但又將安卓的程式翻

寫，提高其運算功能，避去了知識產權問題，怎理解？有人將隸書改進為行書，你能說行書是侵

了棣書的知識產權？就是鴻蒙打從一開始就有這個開放與全天下的意念。所以，今時已有１８０

萬個開發者的支持，有４﹒９億的活躍用戶，９﹒６萬條應用集成式成為全球第三大的應用程式

。



但有這個第三大的應用程式頭銜也不可高興，因為前兩名是遙遙領先的安卓和ｉＯＳ。不過

，鴻蒙是有機會彎道超車。因為在５Ｇ之下，是萬物互聯，這是個嶄新的生態圈，安卓和ｉＯＳ

未做得到。由於鴻蒙是２０１２年起，已從開放和萬物互聯立足來開放，已在這方面領先了只稱

霸於手機的安卓和ｉＯＳ系統。甚麼是萬物互聯？一個電話，可以操控你家中的家電、辦公室的

電子設備、工廠的生產綫、自動汽車駕駛、手表上個人的健康偵測功能。華為目前有逾８００家

的家電商與他們合作去開發更多的應用程式生態系統來（詳見



「鴻蒙到底是個啥？」：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔｃｈ？ｖ

＝ｈＧｖＩｐＤＭｊＲ７０＆ｆｅａｔｕｒｅ＝ｙｏｕｔｕ﹒ｂｅ

及

「華為ＥＭＵＩ１１首發評測」：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ｃｏｍ╱ｗａｔ

ｃｈ？ｖ＝Ｖｉｓｆ５ｖｘｔｋｙｋ＆ｆｅａｔｕｒｅ＝ｙｏｕｔｕ﹒ｂｅ



介紹）。相信谷歌和蘋果就難找到８００家家電商去合作開發應用程式了。



９月１０日，華為的消費者業務ＣＥＯ余承東在報告會上講到今年１２月，鴻蒙２﹒０就會

應用在華為手機上。但亦由明年初起，逐步開放鴻蒙的Ｓｏｕｒｃｅｃｏｄｅ全球予開發者。

２０２１年１０月就全公開了，華為不拿專利費，美國人就拿，是華為懵了？當然不，你要彎道

超車，就要在最快、最短時間內，有多過萬七樣的應用程式，能在智能手機、手表、平板電腦、

筆記本電腦、智慧屏電視、耳機、車、輪、家電、醫療器械、零售、服務業、金融業等各方各面

特別是在兼容安卓、ＷＥＢ都可用上這鴻蒙系統，那才可穩佔江山一隅。



當華為這個鴻蒙系統站穩江山後，又當中國的半導體業能做出自己的芯片，可以做５Ｇ、

６Ｇ機後，華為應才會重回硬件市場，那時才是華為鳳凰浴火重生日，當然世事常變，華為也不

一定要重回手機市場的。因為製造硬件一直不是華為或任正非那杯茶，所以特朗普以為不給５Ｇ

茶杯可以渴死華為，是摸不到任正非預則立的預，是預甚麼？



華為不做５Ｇ手機了，怎可以檢測發展鴻蒙，不就是沒有大數據了嗎？



三星手機是用三星的操作平台嗎？不是，是用安卓，故華為一開波就是要讓鴻蒙兼容安卓，

只要鴻蒙的功能不亞於安卓，以至超越安卓，就會三星手機、小米手機也裝鴻蒙，華為就可以有

大數據來改善，提升鴻蒙的系統了。



鴻蒙系統有甚麼好？其一是華為手機的照相功能是頂呱呱的，因此鴻蒙處理相片的功能是不

弱的，可以把你的相變成立體３Ｄ，好東西，你用不用？



當然，華為這條鴻蒙路是不易的，「鴻蒙」就是天地初開，盤古在崑崙山開天辟地之時，世

界仍是一團混沌的元氣。《秦併六國平話》卷上：「鴻蒙肇判，風氣始開」，作為中國人，希望

在三、五年後，華為的「鴻蒙」能開５Ｇ、６Ｇ，萬物互聯之風氣。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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