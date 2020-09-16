《專家之言－尹希陽》落雨收傘，第四季宏觀速讀

《專家之言》ＣＯＶＩＤ－１９以及「去全球化」趨勢下，環球增長步伐回升遙不可及。這

是市場已知及已消化的事件。針對英國「脫歐」、美國大選等頭條風險（Ｈｅａｄｌｉｎｅ Ｒ

ｉｓｋ），筆者關注第四季投資風險。

英國「脫歐」進入倒數階段，英國和歐盟如在１０月１５日前沒有積極進展，英國便面臨無

協議「脫歐」（Ｎｏ－ｄｅａｌ Ｂｒｅｘｉｔ）。



＊美國打貿易戰為「內循環」＊



同時１１月美國總統大選逼近，唯美國大選哪個黨派勝出，似乎亦不會令美國對華態度出現

戲劇性變化。美國打貿易戰的意識形態也是種「內循環」，肥水不留別人田，把就業機會「有效

」帶回美國，並同時又「有效」令中國擴大對美國的採購，如美國石油和農產品。這種取態並不

會短時間出現大和解。２０２０年大選，拜登對華態度由過往友善亦變得今時今日的嚴肅（拜登

曾威脅如果當選，假使中國試圖壓制美國公民和企業，將「迅速實施經濟制裁」）。



＊來季震盪不利高ｂｅｔａ股＊



筆者認為，風險主要不單在於以上兩件關鍵事件，而是資本市場未來對新聞的過份解讀或憂

慮，引致第四季的震盪，將不利於高ｂｅｔａ股票及債券等風險資產。投資者應適時審視個人投

資組合，積極發掘另類收益基金產品及將部份資產轉移至穩健的收息工具如香港電訊（０６８２

３），國際家居零售（０１３７３）以分散整體組合風險，同時在未來波動市況吸納優質科技巨

頭如筆者偏好騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）。筆者對於

科技板塊持續領跑舊經濟板塊的態度不變。

順勢而行，操盤亦然，人生亦然！《皓衹資本管理聯席投資總監 尹希陽》

（筆者為證監會持牌人，無持有上述股份）

