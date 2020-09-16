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16/09/2020 09:22

港股高開９１點報２４８２３，國指升４５點，科指漲５３點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股造好，科技股走勢反彈，市場關注聯儲議息，而亞洲
股市升跌不一，日經跌５點，台北加權指數升１４１點，港股方面則高開９１點，其中恆安國際
（０１０４４）低位反彈，高開近７％為最佳表現藍籌，騰訊（００７００）同樣高開１﹒６％
帶動市場氣氛；金山軟件（０３８８８）升逾２％，並連升４日，累計升幅１３﹒２３％，為最
佳表現科指股。恆生指數開報２４８２３點，升９１點或升０﹒３７％，主板成交２０﹒３０億
元。國企指數開報９８７４點，升４５點或升０﹒４７％。恆生科技指數開報７４０１點，升５
３點或升０﹒７２％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１６％，報３２元，以現價計，該股暫連跌６日，
累計跌幅３﹒０３％；港交所（００３８８）升０﹒１１％，報３７１﹒４元；騰訊升１﹒６１
％，報５３８元；中移動（００９４１）升０﹒３７％，報５３﹒７５元；友邦（０１２９９）
無升跌，報８１﹒８元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆安國際（０１０４４）　　６２﹒６５元　　　升６﹒５５％
　　騰訊控股（００７００）　５３８﹒００元　　　升１﹒６１％
　　中石化　（００３８６）　　　３﹒４０元　　　升１﹒１９％
　　華潤置地（０１１０９）　　３６﹒００元　　　升１﹒１２％
　　長江基建（０１０３８）　　３８﹒５０元　　　升１﹒０５％
　　金沙中國（０１９２８）　　３４﹒９５元　　　升１﹒０１％
　　恆隆地產（００１０１）　　２１﹒００元　　　升０﹒９６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２６９﹒８０元　　　升０﹒９０％
　　碧桂園　（０２００７）　　　９﹒７５元　　　升０﹒８８％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４７﹒２０元　　　升０﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大升幅股分表現如下：

　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金山軟件（０３８８８）　　４１﹒９５元　　　升２﹒０７％
　　貓眼娛樂（０１８９６）　　１３﹒３０元　　　升１﹒６８％
　　騰訊控股（００７００）　５３８﹒００元　　　升１﹒６１％
　　同程藝龍（００７８０）　　１４﹒５０元　　　升１﹒４０％
　　網易－Ｓ（０９９９９）　１４８﹒００元　　　升１﹒３７％
　　閱文集團（００７７２）　　５７﹒００元　　　升１﹒３３％
　　阿里健康（００２４１）　　１８﹒９０元　　　升１﹒２９％
　　中芯國際（００９８１）　　１９﹒７４元　　　升１﹒０２％
　　聯想集團（００９９２）　　　５﹒３７元　　　升０﹒９４％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２６９﹒８０元　　　升０﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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