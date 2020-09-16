《盤後部署》舊經濟股料有資金流入，觀望恒指能否企穩２４８００

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚美股造好，科技股走勢強勁，帶動亞洲股市暢旺，港股今

日高開低走，今日高開９１點後反覆偏軟，匯控（００００５）創４年低位（以除淨後股價計）

低見３１﹒６５元，加上友邦（０１２９９）略回吐，拖累整體大市氣氛，午後曾挫９７點低見

２４６３５，最終恆生指數收報２４７２５點，跌７點或跌０﹒０３％，主板成交

１０２９﹒９１億元。國企指數報９８４５，升１６點或升０﹒１７％。

科指股維持強勢，惟升勢並非由龍頭股帶領，華虹半導體（０１３４７）升逾６％，同程藝

龍（００７８０）、阿里健康（００２４１）分別走高逾半成。阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）

、美團點評－Ｗ（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及小米集團－Ｗ（０１８１０）分別

揚１－２％，京東集團－ＳＷ（０９６１８）偏軟跌１％。恆生科技指數收報７４３０，升８１

點或升１﹒１１％。

Ａ股回吐，上證綜合指數報３２８３﹒９２，跌１１﹒７６點或跌０﹒３６％，成交

２４２２﹒７１億元人民幣。深證成份指數報１３０１１﹒２８，跌１３２﹒１８點或跌

１﹒０１％，成交４４１９﹒９５億元人民幣。



＊摩通美銀齊降淨利息收入預期，黑石副主席料美股迎來失落十年＊



美國經濟下滑，連帶銀行業收入亦將減少。摩通預計，今年銀行淨利息收入約為５５０億美

元，低於此前預期的５６０億美元；而美銀亦預計，第三季淨利息收入下降約６至７億美元。摩

通首席財務官Ｊｅｎｎｉｆｅｒ Ｐｉｅｐｓｚａｋ表示，儘管目前情況較預期好，但仍面臨巨

大不確定性，而新冠肺炎疫情令消費者節省開支，而償還貸款亦令貸款增速減緩；加上，目前許

多企業不願意進行新貸款，而聯儲局維持近零息水平，限制銀行貸款收入。

黑石集團副主席Ｔｏｎｙ Ｊａｍｅｓ向外界表示，美股未來幾年的回報率可能是「失落的

十年」，認為股票價格難以上漲，因為股票估值需要五至十年消化，而在企業盈利難以增長，並

需要面臨稅收提高、營運成本增加，供應鏈效率降低及「去全球化」等問題。雖然目前利率不會

下跌，但當利率上漲時，便會侵害公司盈利及股價。



＊港股料持續窄幅上落，企穩２４８００點成關鍵＊



美股經歷早前的科技股急跌後，近日已獲得一定程度反彈，但港股似乎力有不逮的情況，特

別是重磅股未能突破心理關口，相信短期仍以窄幅上落格局為主，目前先要看港股能否企穩

２４８００點水平，才可考慮更上一層樓。

由於第三波疫情緩和，相信有不少資金將繼續流入舊經濟股，特別是飲食及消費股；而新經

濟股方面，一些小型科指股或有追落後情況，例如金蝶（００２６８）、微盟

（０２０１３）等，投資者可以多加留意。

