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16/09/2020 08:00

《外地經濟》美國上月工業生產僅增０﹒４％，遜預期

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國８月工業生產按月增０﹒４％，遜預期增１％。期內製造
業產出增１％，遜預期增１﹒２％。產能利用率７１﹒４％，符合預期。
　　另外期內進口物價升０﹒９％，高於預期升０﹒５％。期內出口物價升０﹒５％，高於預期
升０﹒４％。（ａｌ）

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