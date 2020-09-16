《外企動向》蘋果秋季發布會推新智能錶及平板電腦，未公布新手機

《經濟通通訊社１６日專訊》蘋果周二（１５日）舉行產品發布會，推出新智能手錶、平板

電腦，以及新捆綁訂閱服務，同時一如市場預期未公布新手機，創八年來首次。

蘋果新一代Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ Ｓｅｒｉｅｓ ６增加血氧檢測功能，採用全新傳感

器和Ｓ６晶片，處理器速度提升兩成，並增加紅色選色，零售價３９９美元起，上代售價調整至

１９９美元起。

蘋果亦推出低階版智能手錶Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ ＳＥ，採用上代Ｓ５晶片，支持摔倒

檢測，零售價２７９美元起。

平板電腦方面，蘋果第八代ｉＰａｄ配置Ａ１２處理器，零售價３２９美元起，本周五

（１８日）開售。新ｉＰａｄ Ａｉｒ支持第二代Ａｐｐｌｅ Ｐｅｎｃｉｌ，搭載５納米

Ａ１４晶片，速度提升４０％，有五種選色，起售價為５９９美元起，下月開賣。

至於服務方面，Ａｐｐｌｅ Ｏｎｅ捆綁包括雲端服務ｉＣｌｏｕｄ在內的所有服務，每月

１４﹒９５美元起。健身服務Ｆｉｔｎｅｓｓ＋每月收費９﹒９９美元，每年收費７９﹒９９美

元，年底前實現服務。



＊傳蘋果結束與巴克萊聯合發行信用卡＊



不過據外電引述公司內部電郵報道指，蘋果與巴克萊銀行結束長期合作發行信用卡，用戶周

二起不再可以在蘋果門店或網站申請該信用卡，不過已擁有該信用卡的用戶仍可以如常使用。有

分析指蘋果或有意自行推出具融資能力的信用卡。（ａｌ）

