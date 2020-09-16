【貿易再戰】世界貿易組織裁定美國前年向中國加徵關稅不符規定

《經濟通通訊社１６日專訊》世界貿易組織周二（１５日）裁定美國２０１８年向中國數千

億美元商品徵收關稅決定，違反全球貿易規則。

據世貿組織三人小組指出，美國徵收關稅決定違反貿易規則，因為這些關稅僅針對中國，且

高於美國同意的最高稅率，故裁定美國當時沒有充分解釋決定合理。

不過華府回應強調決定合理，因為中國強迫企業轉讓技術和知識產權。貿易代表萊特希澤發

聲明指，小組報告證實華府四年來一直的說法，世貿組織完全不足以阻止中國的不利技術做法。

美國極可能對世貿組織的裁決提出上訴，不過由於美方已經阻止世貿上訴機構法官的任命，

使美國無法召集聆訊案件所需的最低人數。

小組報告亦強調，非常清楚世貿組織體系目前運行的更廣泛背景，反映一系列前所未有的全

球貿易緊張局勢，指出目前只調查美國的措施，沒有調查中國的報復措施，而美方目前未就這一

點向世貿提出挑戰。



＊特朗普：世貿組織讓中國逍遙法外，美國需要採取行動＊



美國總統特朗普周二則表示，不知道今次世貿組織對中美貿易爭端的裁決，但他會關注此事

，並重申不喜歡世貿組織，如果世貿組織的裁定作實，就得對他們行動，他們讓中國逍遙法外。

（ａｌ）

