《台股攻略－馮偉明》台股持續上揚，突破１２９００點

《台股攻略》昨晚（１５日）蘋果舉行新產品發布會，刺激台股今早（１６日）裂口高開，

一度升破萬三點，最終收１２９７６點，大升１３１點，成交金額擴大至新台幣２０６３億元。

台積電ＡＤＲ昨晚在美股開市時段大升６﹒６％，刺激正股股價今早高開，及後升幅收窄，

收新台幣４５８元，升新台幣１３元，股價再創新高。聯發科收新台幣６１７元，升新台幣６元

，股價創一個月新高。大立光及鴻海明顯未有因蘋果推出新產品而受惠，分別收新台幣３５６０

元及７８﹒８０元，跌新台幣９５元及０﹒３０元。聯電或接收更多來自中芯國際現有客戶的訂

單，股價持續上升，收新台幣２５﹒７０元，升新台幣０﹒４０元。ＩＣ設計股走勢續強，世芯

─ＫＹ在中美貿易戰加劇刺激下，股價漲停；而瑞昱、聯詠、聯陽、系微及創意等亦走勢凌厲。

資金再度流向大型權值股，對挑戰萬三點絕對有利，但成交量仍未有明顯增加，高位整固機

會未能排除。台積電明天（１７日）除凈，投資者需留意其走勢對大市之影響。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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