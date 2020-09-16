【人仔受惠股】航空股炒國慶長假三連升，紙品股迎旺季理紙飆一成

《經濟通通訊社記者余嘉欣１６日報道》人民幣持續走高，中間價今日報６﹒７８２５，較

上個交易日升３９７點子，實現三連升，創２０１９年５月９日以來逾十六個月最高。人民幣相

關股份例如航空股、內房股及紙品股均水漲船高。花旗唱好三大中資航空股估值吸引，兼受惠國

慶黃金周釋放國內旅遊情緒。



＊人幣破６﹒８，中資航空股連日受捧＊



近日人民幣突破６﹒８水平，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰最新點評稱，市場對中美緊張

局勢的擔憂有所緩解，將注意力轉向經濟基本面。儘管美國大選的不確定性料加劇人民幣波動，

仍看好人民幣將進一步升向６﹒７５。

人民幣升值，加上近期油價偏軟，帶動三大中資航空股股價三連漲。南方航空（０１０５５

）半日升１﹒８６％，報４﹒９３元，創今年一月以來新高；東方航空（００６７０）漲

２﹒９６％，報３﹒８２元，亦創近７個月高；中國國航（００７５３）走高１﹒７％，報

５﹒９９元。

今年內地中秋國慶假期長達８天，因應海外疫情仍未受控，預料國內旅遊需求大增。花旗表

示，隨著黃金周將至，相信國內的旅遊情緒將進一步改善。儘管近期航空公司股價已有上漲，但

三大內航股在基本面不斷改善的情況下，估值仍有吸引力。華泰證券表示，民航局近日放寬部分

國內航線航班准入政策，有利於航空公司在疫情期間消化運力。



＊傳統紙業旺季來臨，理紙三日升兩成＊



人幣上升有助降低造紙原材料的進口成本，對匯率敏感的紙品股繼續受捧；再加上第四季為

消費旺季，除了中國步入「金九銀十」之外，年底亦有聖誕節，亦增加紙品需求。紙品股迎接即

將到來的傳統旺季表現亦十分雀躍。

其中，理文造紙（０２３１４）此前獲麥格理重申「跑贏大市」評級，目標價為７元，今日

早市飆１１﹒０２％，報５﹒４４元，以現價計，連升３日累升２０﹒８９％；玖龍紙業（０２

６８９）升２﹒７３％，報１０﹒１６元，連升５日累升９﹒９６％。



＊內房股昨急彈個別回氣，潤地三連漲＊



另外，債務佔比較重的內房板塊亦隨著人民幣上升而逐步修復估值。時代中國（０１２３３

）最新宣布發行６年期３﹒５億美元６﹒２％優先票據，走低１﹒４６％，報１２﹒１２；槓桿

較高的兩隻內房恆大（０３３３３）及融創中國（０１９１８）昨日已分別急漲約８％及３％，

今日雙雙隨市回吐。恆大滑１﹒９６％，報１７﹒０４元；融創軟１﹒０８％，報

３２﹒１５元。

而華潤置地（０１１０９）早市揚２﹒２５％，報３６﹒４元，三連升累漲４﹒９％。龍湖

集團（００９６０）繼續尋頂，續漲０﹒３５％，報４３﹒４元，以現價計，該股暫連升４日，

累計升幅５﹒８５％。

