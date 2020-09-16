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即市新聞

16/09/2020 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》中國飛鶴升勢依然，恒指期貨高位遇阻

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費
業、醫療保健業與必須性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股票現為思摩爾（０６９６９）、中國飛鶴（０６１８６）與海底撈（０６８６２），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股票，則宜首選中銀香港（０２３８８）、匯豐（００００５）與香港電訊（０６８２３）。
　　昨天（１５日）筆者推介的中國飛鶴的表現沒有令大家失望吧，首個量度升幅目標
１７﹒８７７元即日到達，買家現正向第２個升浪目標２０﹒０９８元（不一定會到達）進發。
暫見高位為１８﹒８８元。大市方面，現時四大指數均報升，卻只得科技指數跑贏美指期貨。恆
指期貨貿高開後升勢受阻，小時圖保歷加通道頂部暫有不輕的即市阻力。ＳＴＣ正欲跟隨ＲＳＩ
轉淡，好友宜退回保歷加通道中軸附近守關。此外，２４５８９關口支持不宜有失，否則將會引
來更多沽盤。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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