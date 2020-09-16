《談國論企－黎偉成》高技術製造業服務業成經濟尖兵

《談國論企》中國的國民經濟於２０２０年８月份與７月份不僅保持二季度穩步回復佳態，

更以高技術製造業、服務業的生產以至固定資產投資的發展和表現最為突出，明確回復穩中求進

的良性成長格局。中國強調要堅持穩中求進工作總基調，以供給側繼續改革為主線，繼續統籌好

疫情防控和經濟社會發展，料使復甦步伐更為踏實有效，以降低美國為主的世界各地至今仍面對

惡疫大流行及經濟衰退的困擾和壓力。



＊復工復產穩就業提收入挺內需促經濟＊



來自中國國家統計局所發布的數據，中國經濟在２０２０年８月份保持由４至７月份的穩步

改進的良性發展態勢，特別是（１）全國規模以上工業增加值於１－８月份累計之數同比增長０

﹒４％，扭轉１－７月份仍減０﹒４％之況，和實現由負轉正的目標，有賴８月份同比增長５﹒

６％，高於７月持平於６月份的４﹒８％升幅以及５月份升４﹒４％、４月份增３﹒９％，形成

五連升，止住３月份跌１﹒１％和１－２月份急挫１３﹒５％即一季度的劣況，可以在一定程度

反映出中國在２月底至３月初基本阻斷新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９擴散後的復工復產，有穩步

提升的良性趨勢。

此使（２）全國固定資產投資（不含農戶）於１－８月份比減少０﹒３％，較１－７月份所

減１﹒６％少減１﹒３個百分點。和（３）服務業生產指數於８月份同比增長４，較７月份

３﹒５高０﹒５個百分點，並使１－８月份所減３﹒６％較１－７月所減收窄１﹒１個百分點。

由是可見，以製造業為主的工業，甚至服務業，在過去五個多月的復工復產，一直保持穩步

向好的良佳形態，並可見之於多個方面，特別是（一）高技術，成為製造業和服務行業的生產、

投資和發展的主要導向，如：（Ｉ）全國規模以上工業增加值中的（ｉ）高技術製造業的增加值

於８月份同比增長１０﹒８％，比７月份的９﹒８％升幅多增整整１個百分點，其中工業機器產

量飆升３２﹒５％和智能手機增產１２﹒１％，而７月份的升幅分別為１９﹒４％與１９﹒２％

，微型計算機設備增量幅度亦高達１２％；（ｉｉ）國家積極推動的裝備製造業的工業增加值更

增１０﹒８％，而挖掘、鏟土運輸機械大幅增產３４﹒１％。

正正因為（ＩＩ）產量不斷提升，故全國固定資產投資（不含農戶）２０２０年１－８月份

同比減少０﹒３％，較１－７月份的減幅１﹒６％收窄１﹒３個百分點，其中：高技術製造業投

資期內上升８％，比１－７月份的７﹒４％多增０﹒６個百分點，包括電子及通信設備製造業增

７﹒８％，醫藥製造業的升幅更高達１８﹒３％。

同樣佳況亦見之於（ＩＩＩ）服務業，屬高技術的信息傳輸、軟件和信息技術業的生產指數

於２０２０年８月份同比增長１３﹒８％，基本持平於７月份的１３﹒７％；高技術服務業固投

則增７﹒２％，其中電子商務服務業飆升２９﹒７％，科技成果轉化服務業則增１８﹒２％。

經濟主要項目回穩和逐步向好，使（二）就業形勢總體穩定。特別是全國城鎮新增就業人數

於２０２０年１－８月份達７８１萬人，即使較２０１９年前８個月少增２０３萬人，但這是在

首季度受惡疫拖累之數；失業率５﹒６％，低於７月份的５﹒７％和３月的５﹒９％。



＊須嚴防特朗普窮凶極惡攬炒中國爭連任＊



由是（三）社會消費品零售總額於８月份達３﹒３５７１萬億元，同比即使僅增０﹒５％，

卻是年內首次由負轉正的月份，且環比增長１﹒２５個百分點。

凡此，皆可見中國的挺企業、穩就業等政策取得預良心生的預期成效，內需不斷增強，會成

為整整經濟復甦和穩中求進的十分重大支持力量。問題是以美國為主的世界各國疫情至今尚無受

控跡象，特朗普加大發瘋發狂惡思劣行攬炒中國，作為無心無力抗疫於美國大選民調大失利的「

救命草」，狠與毒招肯定會愈來愈頻，絕對不可稍一掉以輕心也。

《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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