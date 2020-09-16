《異動股》珠江鋼管暴漲逾三倍，工業地收儲獲償最多３６億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》珠江鋼管（０１９３８）現價升３１０﹒２６％，報０﹒８元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３５７﹒１４％；成交約６７萬股，涉資５３萬元。盤

中高見０﹒８元見一年半高位。

珠江鋼管升破各平均線，包括十天線（０﹒２５１元）、廿天線（０﹒２２３元）、五十天

線（０﹒２１９元）、百天線（０﹒１９１元）與二百五十天線（０﹒２４０元），１４天ＲＳ

Ｉ報９０﹒３９８。

珠江鋼管公布，將番禺區工業地皮授出予廣州市土地開發中心收儲，所獲補償款約３４﹒５

３億元人民幣，稅前收益約２９億元人民幣，若連同提前完成獎金，稅前收益最多約３５﹒９９

億元人民幣。該集團指，土地位於廣州市番禺區大龍街亞運大道北側，佔地面積約２８萬平方米

，目前用於工業用途，於６月底於其入帳的帳面值４８８０萬元人民幣。該集團指，按獨立估值

師永利行評值顧問就土地估值報告，於８月底用作工業用途的土地的市值約３﹒８９億元人民幣

，假設最高地積比率為二且最大許可建築面積５６萬平方米，作重建住宅及商業估值約６０億元

。

該集團指，該土地先前用作工廠及辦公樓，放置主要焊管生產設施，目前生產線已遷至連雲

港及珠海，故生產活動乃主要在連雲港及珠海的新生產基地進行。至於套現所得其中約３０億元

人民幣用於償還債務，２﹒４億元人民幣用於支付收儲土地支出，餘下約２億元人民幣用於營運

資金。

現時，恆生指數報２４８２３，升９１點或升０﹒３７％，主板成交２０﹒３０億元。國企

指數報９８７４，升４５點或升０﹒４７％。恆生科技指數報７４０１，升５３點或升０﹒７２

％。

即月期指新報２４７９４，升４９點，低水３０點。即月國指期貨報９８６０，升４５點，

低水１５點。

上證綜合指數報３２９３，跌２點或跌０﹒０８％，成交１５﹒２６億元人民幣。深證成份

指數報１３１２３，跌１９點或跌０﹒１５％，成交３６﹒６７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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珠江鋼管 （０１９３８） ０﹒８００元 升３１０﹒２６％

宏華集團 （００１９６） ０﹒２４６元 無升跌

中國油氣控股 （００７０２） ０﹒０５０元 無升跌

中石化油服 （０１０３３） ０﹒５３０元 無升跌

華油能源 （０１２５１） ０﹒２２０元 無升跌

海隆控股 （０１６２３） ０﹒１７０元 無升跌

中石化煉化工程（０２３８６） ３﹒２５０元 無升跌

中海油田服務 （０２８８３） ５﹒５００元 升０﹒１８％

安東油田服務 （０３３３７） ０﹒３９５元 無升跌

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（ｊｃ）

