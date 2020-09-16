《異動股》比亞迪電子（２８５）飆近７％破頂，蘋果推新ｉＰａｄ

《經濟通通訊社１６日專訊》比亞迪電子（００２８５）現價升６﹒８１％，報４３﹒１５

元；成交約２６０萬股，涉資１﹒０９億元。盤中高見４３﹒３５元，創上市新高。

以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１５﹒９９％。

蘋果周二（１５日）舉行產品發布會，推出新一代Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ及第八代

ｉＰａｄ配置Ａ１２處理器。新ｉＰａｄ Ａｉｒ支持第二代Ａｐｐｌｅ Ｐｅｎｃｉｌ，搭載

５納米Ａ１４晶片，速度提升４０％，有五種選色，起售價為５９９美元起，下月開賣。

較早前，據《上海證券報》從比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）方面正式確認，

即將在發布會上發布的ｉＰａｄ新品，由比亞迪電子作為代工方。

現時，恆生指數報２４８１９，升８７點或升０﹒３５％，主板成交８２﹒７４億元。國企

指數報９８６８，升３９點或升０﹒４１％。

恆生科技指數報７４１３，升６４點或升０﹒８８％。

上證綜合指數報３２８７，跌７點或跌０﹒２４％，成交２１３﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１３１１７，跌２６點或跌０﹒２０％，成交４８９﹒３３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） ４３﹒１５０元 升６﹒８１％

通達集團 （００６９８） ０﹒４２５元 跌２﹒３０％

中興通訊 （００７６３） １９﹒０８０元 跌０﹒６３％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒９９０元 跌０﹒９９％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒３５０元 升１﹒１９％

瑞聲科技 （０２０１８） ４６﹒９００元 升０﹒２１％

富智康集團（０２０３８） ０﹒９６０元 跌１﹒０３％

舜宇光學 （０２３８２） １２４﹒３００元 無升跌

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒２５０元 跌１﹒８１％

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（ｙｋ）

