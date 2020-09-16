《異動股》比亞迪升近６％變紅底股，花旗上調其目標價至１５１元

《經濟通通訊社１６日專訊》比亞迪（０１２１１）Ｈ股升５﹒８６％，報１０３元，盤中

最高見１０３﹒８元破頂，成交約１３３２萬股，涉資１３﹒３６億元。

Ａ股（深：００２５９４）現價１０６﹒３２元人民幣，升５﹒０２元人民幣，或升４﹒９

６％，成交４１﹒９８億元人民幣，涉及４０３１萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１７﹒２６％。

集團獲花旗看好其電池技術進步，稱新型電池佔據明顯的先動優勢，其２０２１和２０２２

年淨利潤料將分別錄得１３％和３﹒７％增長，將Ｈ股目標價由１０３﹒５元大幅上調４５﹒８

９％至１５１元，較現價有４６﹒６％上漲空間。

現時，恆生指數報２４７１２，跌２０點或跌０﹒０８％，主板成交６２８﹒４４億元。國

企指數報９８４５，升１６點或升０﹒１７％。

上證綜合指數報３２８８，跌６點或跌０﹒２０％，成交１７２８﹒１９億元人民幣。深證

成份指數報１３０３２，跌１１１點或跌０﹒８５％，成交３１９５﹒９６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪股份（０１２１１） １０３﹒００元 升５﹒８６％

長城汽車 （０２３３３） １０﹒２２元 升３﹒６５％

吉利汽車 （００１７５） １６﹒０６元 跌０﹒７４％

東風集團 （００４８９） ５﹒３０元 升０﹒９５％

恆大汽車 （００７０８） ２６﹒６０元 升６﹒１９％



華晨中國 （０１１１４） ７﹒０２元 跌０﹒１４％

慶鈴汽車 （０１１２２） １﹒３５元 無升跌

北京汽車 （０１９５８） ３﹒６２元 升０﹒８４％

廣汽集團 （０２２３８） ６﹒７５元 升１﹒０５％

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（ｎｓ）

