《美元走勢－羅明立》菅義偉料跟隨安倍政策，美元跌近１０５

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒４０ １０５﹒２５ １０５﹒３９

歐元╱美元 １﹒１８５５ １﹒１８２９ １﹒１８５１

英鎊╱美元 １﹒２９１５ １﹒２８７６ １﹒２８８５

美元╱瑞郎 ０﹒９０９４ ０﹒９０７１ ０﹒９０７３

美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國８月工業產出按月升０﹒４％，不及預期。美股繼續造好，市場對周四

（１７日）聯儲局公布的議息結果沒有太大期望，相信低息環境仍將持續一段長時間，應對金融

市場影響不大。美匯指數繼續在９３附近窄幅上落，非美貨幣一度沖高但未能企穩，歐元觸及

１﹒０９便回軟，維持近期區期震盪的格局。

英國公布最新消費物價指數升幅高於預期，但跟歐盟的談判及疫情關系，市場估計周四英倫

銀行雖然不會降息，但可能有更多政策寬鬆的暗示，鎊匯在１﹒２９以上受阻。日本自民黨選出

菅義偉為新總裁並接替因病辭職的安倍晉三出任首相，市場預期菅義偉將跟隨安倍的政策，市場

反應平靜。不過美元兌日圓明顯偏軟，跌近１０５低位。過去一個月，美元在１０５多次見底反

彈，而自１８年以來，１０４經常發揮支持美元的作用，值得留意１０４╱１０５的表現，上方

阻力在１０５﹒８０╱１０６﹒２０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８８０ １﹒２７００ １﹒２９５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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