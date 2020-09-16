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即市新聞

16/09/2020 15:43

《美元走勢－羅明立》菅義偉料跟隨安倍政策，美元跌近１０５

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒４０　　　１０５﹒２５　　　１０５﹒３９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８５５　　　１﹒１８２９　　　１﹒１８５１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９１５　　　１﹒２８７６　　　１﹒２８８５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０９４　　　０﹒９０７１　　　０﹒９０７３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０１　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國８月工業產出按月升０﹒４％，不及預期。美股繼續造好，市場對周四
（１７日）聯儲局公布的議息結果沒有太大期望，相信低息環境仍將持續一段長時間，應對金融
市場影響不大。美匯指數繼續在９３附近窄幅上落，非美貨幣一度沖高但未能企穩，歐元觸及
１﹒０９便回軟，維持近期區期震盪的格局。
　　英國公布最新消費物價指數升幅高於預期，但跟歐盟的談判及疫情關系，市場估計周四英倫
銀行雖然不會降息，但可能有更多政策寬鬆的暗示，鎊匯在１﹒２９以上受阻。日本自民黨選出
菅義偉為新總裁並接替因病辭職的安倍晉三出任首相，市場預期菅義偉將跟隨安倍的政策，市場
反應平靜。不過美元兌日圓明顯偏軟，跌近１０５低位。過去一個月，美元在１０５多次見底反
彈，而自１８年以來，１０４經常發揮支持美元的作用，值得留意１０４╱１０５的表現，上方
阻力在１０５﹒８０╱１０６﹒２０。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８８０　　　１﹒２７００　　　１﹒２９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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