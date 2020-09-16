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16/09/2020 16:35

《ＩＰＯ反應》傳樂享互動公開發售超購逾千倍，定價２﹒８８元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》市場消息指，內地效果類自媒體營銷服務提供商樂享互動
（０６９８８）公開發售超購逾千倍，每股定價２﹒８８元，距離定價區間上限有一成空間，冀
給投資者留有一定水位，以每股２﹒８８元定價計算，樂享互動集資約１５﹒７億元。
　　樂享互動招股價介乎２﹒１４至３﹒２１元，發售約５﹒４４億股，將於９月２３日掛牌上
市。（ｃｗ）

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