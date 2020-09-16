  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/09/2020 16:31

證監會對國際家居零售主席就涉嫌違反《收購守則》展開紀律研訊

　　《經濟通通訊社１６日專訊》證監會收購執行人員今天在收購及合併委員會席前，對國際家
居零售（０１３７３）主席魏麗霞展開紀律研訊，指其違反《公司收購及合併守則》的規定。總
括而言，執行人員識別出在去年３月至５月期間，魏曾經分別１３次觸發作出強制全面要約的責
任。魏並無作出有關要約，故她因上述１３宗違規事件而持續違反《收購守則》規則２６﹒１
（ｄ）。
　　證監會指稱，魏在多宗涉及該公司股份的收購中，每次購入該公司投票權後，其所持百分比
，以她在之前的１２個月期間合共所持權益的最低百分比計算，都增加超過２％，但卻沒有根據
《收購守則》作出強制全面要約。
　　魏、劉栢輝及由他們控制的公司Ｈｉｌｕｌｅｋａ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（一致行動集團）自
Ｈｉｌｕｌｅｋａ成立以來，便一直都屬《收購守則》所指的在採取「一致行動」。

＊去年３月６日出現首宗違規交易＊

　　證監會指，魏在去年３月６日以每股２﹒０１元買入１７萬股該公司股份（首宗交易）後，
一致行動集團同日於該公司的持股量遂達５０﹒５％，以一致行動集團在之前１２個月期間於該
公司所持權益的最低百分比４８﹒４８％計算，增加了超過２％。魏並無因首宗交易而作出強制
全面要約。
　　在首宗交易後，魏於去年３月至５月期間就該公司股份另外進行了１２次交易，以其在進行
這些交易之前的各個１２個月期間所持權益的最低百分比計算，每次交易都令一致行動集團合共
所持權益的百分比增加了超過２％。魏並無因任何該等交易而作出強制全面要約。（ｃｌ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/09/2020
《神州經脈》世貿裁定美徵稅不合規　A場止三連升成交三個月低
財經熱話16/09/2020
《笑傲缸湖》英鎊急跌買好定沽好？用etnet格價點都最著數！
香港要聞16/09/2020
【大國博弈】邱騰華：反對輸美禁「香港製造」　約見美領事促撤回
FOCUS16/09/2020
【FOCUS】世貿裁決落侵侵面　「十月驚嚇」劍指貿協?
財經熱話16/09/2020
【人仔受惠股】航空股炒國慶長假三連升　紙品股迎旺季理紙飆一成
開市Good Morning16/09/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：贛鋒鋰業可小注吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【etnet Bonus賞你】新城市廣場 Kumamon 10周年限量紀念品

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>