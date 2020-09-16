證監會對國際家居零售主席就涉嫌違反《收購守則》展開紀律研訊

《經濟通通訊社１６日專訊》證監會收購執行人員今天在收購及合併委員會席前，對國際家

居零售（０１３７３）主席魏麗霞展開紀律研訊，指其違反《公司收購及合併守則》的規定。總

括而言，執行人員識別出在去年３月至５月期間，魏曾經分別１３次觸發作出強制全面要約的責

任。魏並無作出有關要約，故她因上述１３宗違規事件而持續違反《收購守則》規則２６﹒１

（ｄ）。

證監會指稱，魏在多宗涉及該公司股份的收購中，每次購入該公司投票權後，其所持百分比

，以她在之前的１２個月期間合共所持權益的最低百分比計算，都增加超過２％，但卻沒有根據

《收購守則》作出強制全面要約。

魏、劉栢輝及由他們控制的公司Ｈｉｌｕｌｅｋａ Ｌｉｍｉｔｅｄ（一致行動集團）自

Ｈｉｌｕｌｅｋａ成立以來，便一直都屬《收購守則》所指的在採取「一致行動」。



＊去年３月６日出現首宗違規交易＊



證監會指，魏在去年３月６日以每股２﹒０１元買入１７萬股該公司股份（首宗交易）後，

一致行動集團同日於該公司的持股量遂達５０﹒５％，以一致行動集團在之前１２個月期間於該

公司所持權益的最低百分比４８﹒４８％計算，增加了超過２％。魏並無因首宗交易而作出強制

全面要約。

在首宗交易後，魏於去年３月至５月期間就該公司股份另外進行了１２次交易，以其在進行

這些交易之前的各個１２個月期間所持權益的最低百分比計算，每次交易都令一致行動集團合共

所持權益的百分比增加了超過２％。魏並無因任何該等交易而作出強制全面要約。（ｃｌ）

