《港元匯率》港元再觸強方價，金管局續向市場注資１５﹒５億港元

《經濟通通訊社１６日專訊》港元匯價在本港傍晚時段，再觸及７﹒７５強方兌換保證價，
金管局因此承接約２億美元沽盤，向市場注入１５﹒５億港元，令本港銀行體系總結餘在本周五
（１８日）增至２１０９﹒６３億港元。
雖然金管局接連入市干預，但港匯始終居高不下，最新仍報７﹒７５０１兌１美元，繼續貼
近強方兌換保證價。（ｃｌ）
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