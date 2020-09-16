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16/09/2020 19:09

《再戰明天》美聯儲局、日本央行和英倫銀行公布利率決定

　　《經濟通通訊社１７日專訊》明日（１７日）美國聯儲局、日本央行和英倫銀行公布利率決
定。

＊日本央行和英倫銀行公布利率決定＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，日本央行公布利率決定。
　　本港時間明午４：００ｐｍ，台灣央行舉行季度利率會議。
　　明晚８：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在第七屆主權債市場會議致歡迎詞。７：００ｐｍ，
英倫銀行宣布利率決定並公布會議記錄。

＊美國公布官方指標利率，美國公布首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明晨（１７日）２：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料維持於０％－
０﹒２５％不變。
　　明早６：４５ａｍ，新西蘭公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率跌幅料由
１﹒６％擴大至１２﹒５％；年率跌幅料由０﹒２％擴大至１２﹒８％。９：３０ａｍ，澳洲公
布８月失業率，料由７﹒５％升上７﹒７％；就業人口變動料由上升１１﹒５萬逆轉至下滑
３﹒５％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布８月失業率（經季節調整），料由６﹒１％升上６﹒３％。
５：００ｐｍ，歐元區公布８月消費者物價指數，年率料由０﹒４％跌至下滑０﹒２％。
　　明晚７：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％不變。８：３０ｐｍ，美國
公布８月建築許可，月率料由１７﹒９％跌至２﹒３％。美國８月新屋動工料由１４９﹒６萬降
至１４８﹒３萬。美國一周首次申請失業救濟金人數料由８８﹒４萬升上８５萬；連續申請失業
救濟金人數料由１３３９萬降至１３００萬。

＊中油港燃派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：中油港燃（０８１３２）及光匯石油（００９３３）。
（ｈｏ）

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