《再戰明天》美聯儲局、日本央行和英倫銀行公布利率決定

《經濟通通訊社１７日專訊》明日（１７日）美國聯儲局、日本央行和英倫銀行公布利率決

定。



＊日本央行和英倫銀行公布利率決定＊



在外圍重要經濟活動上，明日，日本央行公布利率決定。

本港時間明午４：００ｐｍ，台灣央行舉行季度利率會議。

明晚８：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在第七屆主權債市場會議致歡迎詞。７：００ｐｍ，

英倫銀行宣布利率決定並公布會議記錄。



＊美國公布官方指標利率，美國公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明晨（１７日）２：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料維持於０％－

０﹒２５％不變。

明早６：４５ａｍ，新西蘭公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率跌幅料由

１﹒６％擴大至１２﹒５％；年率跌幅料由０﹒２％擴大至１２﹒８％。９：３０ａｍ，澳洲公

布８月失業率，料由７﹒５％升上７﹒７％；就業人口變動料由上升１１﹒５萬逆轉至下滑

３﹒５％。

４：３０ｐｍ，香港公布８月失業率（經季節調整），料由６﹒１％升上６﹒３％。

５：００ｐｍ，歐元區公布８月消費者物價指數，年率料由０﹒４％跌至下滑０﹒２％。

明晚７：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％不變。８：３０ｐｍ，美國

公布８月建築許可，月率料由１７﹒９％跌至２﹒３％。美國８月新屋動工料由１４９﹒６萬降

至１４８﹒３萬。美國一周首次申請失業救濟金人數料由８８﹒４萬升上８５萬；連續申請失業

救濟金人數料由１３３９萬降至１３００萬。



＊中油港燃派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中油港燃（０８１３２）及光匯石油（００９３３）。

（ｈｏ）

