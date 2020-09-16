《真知灼見－溫灼培》紐元本周重點看ＧＤＰ公布

《真知灼見》關心新西蘭的投資者要留意，本周四（１７日）當地將公布第二季ＧＤＰ。受

疫情及限制令影響，市場現估計當地第二季經濟將有機會按季大幅收縮１２﹒８％。如屬實，由

於當地第一季經濟按季已是下跌１﹒６％，即新西蘭經濟將出現自２０１０年來首次的衰退。當

然，全球於上半年也受到疫情的不同感程度上影響，所以就是新西蘭次季經濟出現較大幅幅倒退

，相信也不會為市場帶來震盪。但要提防如數字過弱，就可能會增強市場對紐央行今年底或明年

初走負息的可能性。事實上，當地５年期債息現只約０﹒０３３％，相當接近零息。而３年期債

息上周更一度出現負息。據紐元利率期貨價格變化顯示，市場估計今年新西蘭出現負息的可能性

雖只有１４％，可謂相對低機會率，但到明年２月這機會率卻攀至七成。在負息的陰霾下，預料

紐元匯價暫難上破６８美仙阻力。



＊新西蘭負息機會增，紐元短線６８美仙遇阻＊



政治上也有值得留意地方，１０月１７日新西蘭將舉行大選。據當地由Ｒｏｙ Ｍｏｒｇａ

ｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ於８月所作的民調顯示，總理阿德恩所屬的工黨，其支持率高達４８％，

相對之下最大反對派國家黨的支持率卻只有２８﹒５％。所以幾可肯定工黨獲連任機會高。由於

工黨一直支持走負息，所以這也解釋了為何市場估計明年紐央行走負息機會高達七成的原因。短

線紐元或許於６８美仙阻力強，但長遠紐元不能看淡。在預期整體美元未來有機會逐步走弱下，

料紐元長遠仍可看高一線。至於紐元短線較大支持料為６６美仙。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）





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