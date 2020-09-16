港股窄幅上落收跌７點報２４７２５點，科指升８１點

《經濟通通訊社１６日專訊》市場關注美國聯儲局議息，隔晚美股靠穩，美國總統特朗普稱

新冠疫苗可能在三至四周就?，港股高開９１點報２４８２３點，惟幾近半日最高位。未幾，重

磅股普遍走低，當中匯控（００００５）暫六連跌失守３２元，創２０１６年中以來新低；部分

地產股及中資金融股走勢偏軟，加上Ａ股同樣走低，恆指午後最多倒跌７８點見２４６５４點，

新型肺炎新增確診宗數反覆，本地地產股仍見支持，三隻藍籌科指股亦向好，恆指最終收跌７點

或０﹒０３％，報２４７２５點，主板成交１０２９﹒９１億元，少１１﹒１７％。國指收報

９８４５點，升１６點或０﹒１７％。

重磅股偏淡，匯控（００００５）連跌第六日，收軟０﹒９４％，報３１﹒７５元，股價重

返２０１６年中水平。中移動（００９４１）跌０﹒８４％，報５３﹒１元；建行

（００９３９）跌０﹒１９％，報５﹒３５元；友邦（０１２９９）跌０﹒９８％，報８１元；

港交所（００３８８）微升０﹒９２％，報３７４﹒４元。

Ａ股兩市午後跌幅擴大，上證綜指收報３２８３點，跌１１點或０﹒３６％；深證成指收報

１３０１１點，跌１３２點或１％，總成交再縮減５﹒６８％至６８４２﹒６６億人幣。



＊邱騰華將就「香港製造」與美方交涉，部份出口股尾盤倒升＊



世界貿易組織裁定，美國對價值超過２０００億美元的中國商品徵收關稅屬違規，未來６０

日仍可提上訴，而特朗普聲言要對世貿採取行動，出口股早段普跌；惟下午商務及經濟發展局局

長邱騰華就香港貨品產地來源標記事宜稱，已約見美國駐港署理總領事，透過對方轉交美國財長

姆欽，表達要求立即撤回規定。部分出口股尾盤倒升，創科實業（００６６９）升０﹒５８％，

報１０３﹒６元；敏實（００４２５）升０﹒５％，報３０﹒２元；敏華（０１９９９）升

０﹒７１％，報１１﹒４元。申洲國際（０２３１３）跌０﹒３％，報１３１﹒１元；德昌電機

（００１７９）跌０﹒６６％，報１５﹒１元。

人民幣中間價連升三日，創去年５月９日以來逾１６個月最高，惟內房股普跌，恆大

（０３３３３）挫３﹒８％，報１６﹒７２元；融創（０１９１８）跌０﹒９２％，報３２﹒２

元；中海外（００６８８）跌０﹒７％，報２１﹒２元；碧桂園（０２００７）走低１﹒８１％

，報９﹒４９元。潤地（０１１０９）為今日表現最佳藍籌，揚３﹒０９％，報３６﹒７元。

繼上日第三波疫情以來首次沒有出現本地確診個案，據報今日沒有源頭不明個案，本地地產

股連續第二日反彈，九置（０１９９７）走高２﹒６％，報３３﹒６元；領展（００８２３）升

１﹒３２％，報６５﹒１５元；新世界（０００１７）升１﹒１５％，報３９﹒６５元；新地

（０００１６）升１﹒２％，報１０１﹒６元；長實（０１１１３）遭資本集團減持不足１％股

權，軟０﹒８４％，報４１﹒１５元。



＊螞蟻料１０月底上市，阿里揚逾２％＊



科指今日升逾１％報７４３０點，跑贏大市，主要受惠大部份權重股錄得升幅。消息指阿里

巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團在港ＩＰＯ最快下周獲批，下月底上市，阿里揚２﹒０９％，

報２７３元。騰訊（００７００）旗下《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》及《和平精英》上月收入按

年增長２５﹒５％兼蟬聯全球手遊收入榜冠軍，收升０﹒９４％，報５３４﹒５元。內媒向中芯

（００９８１）求證獲悉，公司已照規定向美方申請繼續向華為供貨，走高３﹒６３％，報

２０﹒２５元。阿里健康（００２４１）發布「家庭雲藥箱」，並公布目前大藥房已有逾一億用

戶，走高５﹒２５％，報１９﹒６４元。

車股普漲，比亞迪（０１２１１）再破頂，抽升６﹒４７％，報１０３﹒６元，正式晉身

「紅底股」；集團早前獲花旗看好其電池技術進步，稱新型電池佔據明顯的先動優勢，將Ｈ股目

標價大幅上調近４６％。長城汽車（０２３３３）子公司諾博汽車成功收購德國汽車配件廠商

Ｍｏｔｕｓ，揚２﹒６４％，報１０﹒１２元。東風（００４８９）升１﹒３３％，報５﹒３２

元；恆大汽車（００７０８）昨日因折讓配股急挫逾一成一，今反彈３﹒７９％，報２６元。

隔晚蘋果公司舉行發布會，未有推出新型號ｉＰｈｏｎｅ，蘋果零件商走軟，瑞聲

（０２０１８）跌０﹒５３％，報４６﹒５５元；高偉電子（０１４１５）跌１﹒９９％，報

２﹒９６元；通達（００６９８）走低２﹒３％，報０﹒４２５元；鴻騰精密（０６０８８）挫

４﹒２３％，報３﹒１７元。蘋果推出新ｉＰａｄ，有內媒指比亞迪電子（００２８５）為代工

方，盤中創新高後倒跌３﹒２２％，報３９﹒１元。（ｎｓ）

